Назар Заднепровский рассказал, как ему удается улаживать кофликты с женой

23 февраля 2022 13:20 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Назар Заднепровский рассказал, как ему удается улаживать кофликты с женой
Актер Назар Заднепровский
пресс-служба Нового канала

Актер Назар Заднепровский рассказал, как ладит с любимой Ириной в повседневной жизни.

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Третью неделю подряд ситком «Будиночок на щастя» (Новый канал) продолжает лидировать в своем слоте. Это свидетельствует о народной любви к героям – Любане (Виталине Библив), Васе (Назару Заднепровскому), Маше (Галине Безрук), Максу (Косте Войтенко). Супруги с юмором решают все сложные ситуации и пытаются вернуть идеальные отношения. 

В кадре это удается всем, а как в повседневной жизни актер Назар Заднепровский ладит со своей женой, он рассказал во время съемок ситкома.

Конечно, мы с женой, как и все супруги, иногда ссоримся, – признается актер. – Но уже так много лет вместе, что наши размолвки долго не длятся. Да и не считаю их серьезными – эдакие микроконфликты на бытовом уровне.

Назар Заднепровский с женой / пресс-служба Нового канала

Назар признается, что он всегда первый идет на примирение.

Подхожу к своей Иринке, признаюсь в любви и целую, – рассказывает актер. – Потому что семья – это самое главное, что есть в жизни. Ее нужно ценить и беречь при любых обстоятельствах.

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А еще, как и в «Будиночку на щастя», Назар все жизненные ситуации пытается решить с юмором.

Всегда пытаюсь шутить, – говорит актер. – За годы съемок все знают: если во время работы разгорается конфликт, я никогда не промолчу, а специально сниму напряжение шутками.

Напомним, 

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