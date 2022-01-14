Звезда ситкома «Будиночок на щастя» Галина Безрук рассказала о самой стрессовой встрече Нового года

14 января 2022 12:50 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Звезда ситкома «Будиночок на щастя» Галина Безрук рассказала о самой стрессовой встрече Нового года
Актриса Галина Безрук
пресс-служба Нового канала

Каждый год празднование Нового года и Рождества у актрисы «Будиночок на щастя» (Новый канал) Галины Безрук проходят без громких гуляний.

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Ведь Галина Безрук предпочитает уютное празднование в семейном кругу. Но, к сожалению, несколько лет назад Новогодняя ночь в ее семье превратилась в настоящее испытание.

Моя дочь родилась за две недели до Нового года, – говорит актриса. – Она была довольно спокойным ребенком и плакала очень редко. Поэтому у нас наладился комфортный график еды и сна. И в то время ее ничего не беспокоило. Но 31 декабря в два часа дня дочь начала очень сильно плакать. Мы с мужем перепробовали все методы, чтобы ее успокоить. Ничего не помогало.

Галина Безрук с дочкой / пресс-служба Нового канала
Галина позвонила педиатру и описала ситуацию. Врач определила, что, вероятно, ребенку в ушные пазухи попало молоко и запеклось. И именно от боли в ушах она не может успокоиться.

Педиатр рекомендовала найти несколько капель спирта или водки и капнуть их в ухо, – рассказывает Галина. – К сожалению, дома у нас ничего такого не было. Муж взял рюмку и пошел к соседям в поисках водки.

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Часы пробили 12 часов, и все уже праздновали Новый год.

И, как назло, большинство соседей пили только шампанское, – с улыбкой вспоминает актриса. – Муж не сдавался и продолжал ходить с рюмкой по квартирам. К счастью, все-таки нашел водку. Одну капельку капнули дочке в ушко. Боль исчезла, и она уснула. После пережитого стресса мы с мужем спокойно сели праздновать Новый год, который нам запомнился на всю жизнь!

Напомним, 

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