Юрий Ткач признался, на что потратил бы приз 50 тысяч из шоу "Рассмеши комика"
Юрий Ткач, судья легендарного юмористически-развлекательного шоу «Рассмеши комика» на ТЕТ, представил, на что бы он потратил главный приз участников.
Если бы я сейчас выиграл 50 тысяч, то часть отдал бы в благотворительный фонд или помог бы кому отдельно. Остальное – на семью. Ну, и немного на еду… – поделился планами на воображаемый приз Ткач.
Кроме того, популярный комик поделился секретом, как рассмешить комика:
Все просто: нужно очень круто пошутить. Все!
Юрий Ткач заверил, что в новом сезоне шоу «Рассмеши комика» будет много интересных и нестандартных комиков и уже знакомых и любимых звезд.
В первом сезоне на ТЕТ участники будут смешить известных украинских комиков: Евгения Кошевого и Юрия Ткача. Популярный певец, ведущий шоу, Владимир Дантес будет следить за улыбками судей.
Смотрите юмористически-развлекательное шоу «Рассмеши комика» в феврале на телеканале ТЕТ!
Напомним,