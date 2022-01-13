Юрий Ткач признался, на что потратил бы приз 50 тысяч из шоу "Рассмеши комика"

Юрий Ткач, судья легендарного юмористически-развлекательного шоу «Рассмеши комика» на ТЕТ, представил, на что бы он потратил главный приз участников.

Телеканал ТЕТ уже в феврале покажет новый сезон юмористически-развлекательного шоу «Рассмеши комика». Судья проекта Юрий Ткач признался, на что бы потратил приз в 50 тысяч.

Если бы я сейчас выиграл 50 тысяч, то часть отдал бы в благотворительный фонд или помог бы кому отдельно. Остальное – на семью. Ну, и немного на еду… – поделился планами на воображаемый приз Ткач.

Рассмеши комика: Юрий Ткач / пресс-служба канала ТЕТ

Кроме того, популярный комик поделился секретом, как рассмешить комика:

Все просто: нужно очень круто пошутить. Все!

Юрий Ткач заверил, что в новом сезоне шоу «Рассмеши комика» будет много интересных и нестандартных комиков и уже знакомых и любимых звезд.

«Рассмеши комика» – это настоящий конкурс талантов, в котором каждый желающий может испытать себя в юморе и получить деньги. Главная задача участников – рассмешить комиков-судей. За 10 лет своего существования шоу стало любимым юмористически-развлекательным проектом украинцев.

В первом сезоне на ТЕТ участники будут смешить известных украинских комиков: Евгения Кошевого и Юрия Ткача. Популярный певец, ведущий шоу, Владимир Дантес будет следить за улыбками судей.

Рассмеши комика: Юрий Ткач, Владимир Дантес и Евгений Кошевой / пресс-служба канала ТЕТ

Смотрите юмористически-развлекательное шоу «Рассмеши комика» в феврале на телеканале ТЕТ!

Напомним,