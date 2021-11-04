Юрий Ткач – о новом сезоне "Рассмеши комика" и как относится к тому, что Дантес – новый ведущий

Уже скоро телезрители увидят новый сезон "Рассмеши комика" на телеканале ТЕТ.

Участники со всего мира будут пытаться рассмешить Евгения Кошевого и Юрия Ткача, уже опытных и знакомых юмористов. Компанию в качестве ведущего им составит известный певец и шоумен Владимир Дантес

По случаю нового сезона Юрий Ткач поделился, почему в роли комика ему комфортнее, как относится к новому ведущему Дантесу, и чего ожидать от нового сезона на главной юмористической площадке страны.

Рассмеши комика - Юрий Ткач / пресс-служба канала ТЕТ

Юра, ты был и на месте ведущего и на месте комика. Какие плюсы и минусы каждой из позиций выделил для себя?

Позиция ведущего очень ответственна и требует особого внимания. Все шоу под твоим контролем, ведь именно ты отвечаешь за нажатие кнопки, таймер, смех комиков и команду выдать денежный приз. К примеру, если комики просто улыбнулись, а ты нажал кнопку – зрители недовольны, с чем я несколько раз встречался.

А когда сидишь в кресле комика, твоя главная задача – не засмеяться. В роли комика ты по-настоящему кайфуешь, даешь людям настроение и раздаешь деньги за смешные шутки к большой радости участников. В роли комика мне больше нравится.

Юра, а кого проще рассмешить – тебя или Женю?

Мне кажется, что меня. Женя более серьезно и ответственно относиться к выдаче денег. Меня легко рассмешить и я в формате шоу значительно легче прощаюсь с деньгами, в отличие от Жени. Мне очень хочется, чтобы каждый участник ушел домой с финансовым подарком.

Ведущий Рассмеши комика Юрий Ткач и Евгений Кошевой / пресс-служба канала ТЕТ

Ведущим в этом сезоне стал Владимир Дантес. У тебя как у опытного ведущего проекта были замечания или пожелания, адресованные Владимиру?

Хочу отметить, что Дантес идеально вписался в роль ведущего шоу «Рассмеши комика». Он молодец, у него сейчас очень большой подъем в карьере и он идеально справляется с поставленными задачами. Я дал ему только один, но очень важный совет – в этом шоу необходимо быть объективным и внимательно следить за эмоциями комиков. Необходимо понимать, что ухмылки на лицах комиков не всегда означает нажатие кнопки.

Чего стоит ожидать от нового сезона «Рассмеши комика» на ТЕТ?

Телезрителей ждут крутые и яркие участники, выступления в жанрах стенд-ап, пародии, сатиры, музыкальном юморе и импровизации. К нам приходили даже звезды, поэтому зрителей ждет много крутых сюрпризов, о которых я не могу рассказать, Но поверьте, даже мне некоторые были неожиданными.

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Напомним,