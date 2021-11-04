Юрий Ткач – о новом сезоне "Рассмеши комика" и как относится к тому, что Дантес – новый ведущий
Уже скоро телезрители увидят новый сезон "Рассмеши комика" на телеканале ТЕТ.
По случаю нового сезона Юрий Ткач поделился, почему в роли комика ему комфортнее, как относится к новому ведущему Дантесу, и чего ожидать от нового сезона на главной юмористической площадке страны.
Юра, ты был и на месте ведущего и на месте комика. Какие плюсы и минусы каждой из позиций выделил для себя?
Позиция ведущего очень ответственна и требует особого внимания. Все шоу под твоим контролем, ведь именно ты отвечаешь за нажатие кнопки, таймер, смех комиков и команду выдать денежный приз. К примеру, если комики просто улыбнулись, а ты нажал кнопку – зрители недовольны, с чем я несколько раз встречался.
А когда сидишь в кресле комика, твоя главная задача – не засмеяться. В роли комика ты по-настоящему кайфуешь, даешь людям настроение и раздаешь деньги за смешные шутки к большой радости участников. В роли комика мне больше нравится.
Юра, а кого проще рассмешить – тебя или Женю?
Мне кажется, что меня. Женя более серьезно и ответственно относиться к выдаче денег. Меня легко рассмешить и я в формате шоу значительно легче прощаюсь с деньгами, в отличие от Жени. Мне очень хочется, чтобы каждый участник ушел домой с финансовым подарком.
Ведущим в этом сезоне стал Владимир Дантес. У тебя как у опытного ведущего проекта были замечания или пожелания, адресованные Владимиру?
Чего стоит ожидать от нового сезона «Рассмеши комика» на ТЕТ?
Телезрителей ждут крутые и яркие участники, выступления в жанрах стенд-ап, пародии, сатиры, музыкальном юморе и импровизации. К нам приходили даже звезды, поэтому зрителей ждет много крутых сюрпризов, о которых я не могу рассказать, Но поверьте, даже мне некоторые были неожиданными.
Следите за новостями ТЕТ, чтобы не пропустить объявление дать премьеры шоу "Рассмеши комика".
Напомним,