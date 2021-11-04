Ксения Мишина рассказала о панических атаках, которые довели ее до психбольницы

4 ноября 2021 14:40 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Ксения Мишина рассказала о панических атаках, которые довели ее до психбольницы
Актриса Ксения Мишина
instagram.com/misha.k.ua

Актриса Ксения Мишина решила рассказать публике о своих студенческих годах.

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После завершения учебы в школе, как и многие из нас, Ксения Мишина искала свой путь в дальнейшей жизни. Тогда она поступила в экономический университет, но спустя время начала терять интерес к этому учебному заведению.

Ксения стала понимать, что ее совершенно не интересовали ни хорошие оценки, ни знания. В какой-то момент она словила себя на мысли, что смотрит на все как будто из аквариума. 

Я вижу, что жизнь идет, но она где-то там за стеклом, а я в застойной воде без единой надежды на спасение. Мир стал абсолютно пресным, что по идее, странно для молодой, 18-ти летней девушки, - пишет в своем Инстаграм актриса. - Единственная мысль, которую, как пленку зажевало в моей голове: видимо мне никогда не светит потрясающая профессия, в которой я бы наслаждалась всецело процессом.

Ксения признается, что это был не слишком приятный, но переломный момент в ее жизни. Неприятным она назвала его из-за того, что из-за растерянности перед неизвестностью ее начали преследовать приступы панической атаки.

Актриса Ксения Мишина / instagram.com/misha.k.ua
Звезда вспомнила, как в университетской столовой купила черный кофе, после которого ей стало очень плохо. Она пришла домой и до вечера мучилась, не понимая, почему ей так страшно.

Вечером мама отвела меня в поликлинику и там обнаружили высокое давление. Ничего страшного сказали, но психика быстро и точно запомнила то состояние. С того дня начался мой персональный ад. Ежедневно начались панические атаки. Никто никогда не поймет это состояние, не почувствовав его. Это сломило меня, я слегла. Буквально. Когда мое тело принимало вертикальное положение ему становилось настолько плохо, что я не могла сделать и шага. Именно тогда я узнала, какие бывают страхи у людей: страх смерти, страх жизни, страх всего! - пишет актриса.

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Ксении было настолько плохо, что ее маме приходилось буквально ежедневно вызывать скорые. Врачи понижали давление и успокаивали ее разгулявшуюся психику. Но все закончилось посещением психиатрической больницы, в которой специалист направил девушку к психотерапевту.

Ни на один вопрос в моей голове не было ответа. Пустота. Это хуже чем аквариум, этот вакуум сводил с ума. Родители возили меня по больницам, но все жизненные показатели были в норме. В итоге, я оказалась в псих.больнице, где врач сказала, что я не их пациент и направила к психотерапевту… - завершила первую часть своей истории Мишина, пообещав в ближайшее время рассказать ее продолжение.

Напомним, 

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