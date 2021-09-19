Переживаем кризис: Ксения Мишина впервые прокомментировала возобновление отношений с Эллертом

19 сентября 2021 12:00 Катерина Даниленко
Катерина Даниленко

Катерина Даниленко

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Переживаем кризис: Ксения Мишина впервые прокомментировала возобновление отношений с Эллертом
Ксения Мишина и Александр Эллерт
социальная сеть Instagram

Главная Холостячка страны Ксения Мишина в середине июля разорвала отношения со своим избранником Александром Эллертом. Она говорила, что назад пути нет, но так ли все однозначно?

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В недавнем интервью актриса призналась, что поклонники не зря предполагают, что она и Александр находятся на стадии примирения. Отношения складываются очень не просто, но Мишина считает, что над трудностями нужно работать.

Сейчас у нас сложный период. Я считаю, это нормально, это происходит в каждой паре. Кризис – это шанс на развитие. Конечно, мы общаемся, пробуем восстановить наши отношения. Что будет дальше – я пока не знаю,
– призналась звезда «Крепостной».

Ксения Мишина и Александр Эллерт / социальная сеть Instagram

Сам юморист уже не делает громких заявлений о любви в своем микроблоге, но после того, как пара вместе была замечена на свадьбе коллег Мишиной, Эллерт все же объяснил, как обстоят дела на любовном фронте.

Я скупаю цветы во всех цветочных магазинах. Она, надеюсь, их не перепродает. Вот в таких мы отношениях,
‒ резюмировал сценарист.

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Смогут ли возлюбленные наладить отношения и снова быть счастливыми вместе, покажет только время.

Напомним,

Александр Эллерт / социальная сеть Instagram
 

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