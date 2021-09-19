Переживаем кризис: Ксения Мишина впервые прокомментировала возобновление отношений с Эллертом
Главная Холостячка страны Ксения Мишина в середине июля разорвала отношения со своим избранником Александром Эллертом. Она говорила, что назад пути нет, но так ли все однозначно?
Сейчас у нас сложный период. Я считаю, это нормально, это происходит в каждой паре. Кризис – это шанс на развитие. Конечно, мы общаемся, пробуем восстановить наши отношения. Что будет дальше – я пока не знаю,– призналась звезда «Крепостной».
Сам юморист уже не делает громких заявлений о любви в своем микроблоге, но после того, как пара вместе была замечена на свадьбе коллег Мишиной, Эллерт все же объяснил, как обстоят дела на любовном фронте.
Я скупаю цветы во всех цветочных магазинах. Она, надеюсь, их не перепродает. Вот в таких мы отношениях,‒ резюмировал сценарист.
Напомним,
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