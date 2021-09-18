Джамала рассказала, как она раскрылась, принимая участие в "Танцях з зірками"

Певица Джамала призналась, что участие в "Танцях з зірками" стало для нее открытием самой себя.

Знаменитость проживает новый опыт с большим удовольствием и учится любить свое тело. Танец благоприятно влияет и на моральное состояние артистки.

Джа откровенно заявила, что хоть никогда и не комплексовала из-за лишнего веса, но принять себя полностью у нее не получалось. Женщина была недовольна некоторыми частями своего тела. А сейчас звезда в танце чувствует каждую частичку своего тела и меняет свое отношение к нему.

На самом деле я просто никогда не танцевала осознанно. А теперь у меня есть возможность рассмотреть себя поподробнее. Как же это все мне подходит. Никогда бы и подумать не могла!

– написала исполнительница.

Певица уверена, что занятия танцами подходят абсолютно всем, каждый сможет найти свой любимый стиль и познать себя еще глубже.

Короче, я все поняла! Танцами стоит заниматься всем, кто не верит в свое тело. Люблю вас и вдохновляю пойти на танцы прямо сегодня, – подытожила Джамала.

Напомним,