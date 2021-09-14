Звезда шоу "Танці з зірками" Яна Цыбульская сообщила о расставании с мужем Димой Жуком

12 сентября состоялся второй прямой эфир проекта Танці з зірками-2021. Вечер на шоу был посвящен любви.

Участники шоу "Танці з зірками-2021" делились своими историями любви, признавались в чувствах своим детям и вторым половинкам. Но были и такие, кто рассказывал драматические истории из своей жизни.

Так, танцовщица Яна Цыбульская со слезами на глазах призналась, что со своим мужем Дмитрием Жуком не вместе. Как оказалось, ее супруг попросил сделать паузу в отношениях.

Поползли слухи, что причиной расставания Яны и Димы стала Юлия Санина, с которой в прошлом году Жук занял второе место на проекте "Танці з зірками". Цыбульская подобные домыслы опровергла.

Эти слухи такие ужасные, что Санина могла повлиять на наши отношения с Димой, – сказала в видеовизитке Яна. – Правда в том, что мы выросли, стали другими и он попросил сделать паузу. Он стал моим всем. Хотя сейчас мы не вместе, я очень люблю Диму Жука и верю, что когда-то нам удастся вернуть свою любовь. В своего мужа я влюбилась с первого взгляда и эта любовь длится уже 10 лет.

К слову, 18 октября 2018 года Яна и Дима расписались. Поклонники пары ожидали уже пополнения в семье, но никак не расставания.

Отметим, что в новом сезоне проекта Яна Цыбульская выступала в паре с юмористом Иваном Люленовым. К сожалению, их пара во 2 выпуске покинула шоу.

Напомним,