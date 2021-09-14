Звезда шоу "Танці з зірками" Яна Цыбульская сообщила о расставании с мужем Димой Жуком
12 сентября состоялся второй прямой эфир проекта Танці з зірками-2021. Вечер на шоу был посвящен любви.
Так, танцовщица Яна Цыбульская со слезами на глазах призналась, что со своим мужем Дмитрием Жуком не вместе. Как оказалось, ее супруг попросил сделать паузу в отношениях.
Поползли слухи, что причиной расставания Яны и Димы стала Юлия Санина, с которой в прошлом году Жук занял второе место на проекте "Танці з зірками". Цыбульская подобные домыслы опровергла.
Эти слухи такие ужасные, что Санина могла повлиять на наши отношения с Димой, – сказала в видеовизитке Яна. – Правда в том, что мы выросли, стали другими и он попросил сделать паузу. Он стал моим всем. Хотя сейчас мы не вместе, я очень люблю Диму Жука и верю, что когда-то нам удастся вернуть свою любовь. В своего мужа я влюбилась с первого взгляда и эта любовь длится уже 10 лет.
К слову, 18 октября 2018 года Яна и Дима расписались. Поклонники пары ожидали уже пополнения в семье, но никак не расставания.
Отметим, что в новом сезоне проекта Яна Цыбульская выступала в паре с юмористом Иваном Люленовым. К сожалению, их пара во 2 выпуске покинула шоу.
Напомним,