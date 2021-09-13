Хто зверху 11 сезон: фоторепортаж самых интересных моментов 3 выпуска
В 3 выпуске шоу Хто зверху? 11 сезон от 09.09.2021 Леся Никитюк «завалила» Наталью Могилевскую, а Юрий и Виктория Ткач пришли с дочерью.
Против них сыграла команда Леси Никитюк – актриса «Женского Квартала» Екатерина Никитина, певица Наталья Могилевская и жена Юрия Ткача – Виктория Ткач. Интересно, кто победил в игровой схватке?
В первом раунде «Руки-ноги» участники, как всегда, демонстрировали не только остроумие и скорость мышления, но и свои физическую подготовку и гибкость. И если растяжку юмористки Кати Никитиной видели все, то точно удивила Виктория Ткач. Даже звездный муж отметил ее мастерство.
А Наталья Могилевская на последних секундах раунда в прыжке поставила нужную букву. Упала, но успела принести команде еще один балл.
Я вважаю, що це було феноменально! На наших очах Леся Нікітюк завалила Наталю Могилевську, – прокомментировал после окончания раунда ведущий Сергей Притула.
В конкурсе «По губам» Леся Никитюк дала мастер-класс своему соведущему Сергею Притуле. Ни один участник мужской команды не смог угадать слово.
Лесе стало интересно, почему так получилось. «Аджика» проговорила она Юрию Ткачу. И тот… Угадал! И что бы это значило?
Леся Никитюк, с этого момента вы – заслуженный рот Украины, – пошутил Верховный Судья шоу Александр Педан.
Мужчинам предложили попробовать детское питание из разных овощей, фруктов и даже мяса. В каждой тарелке было пюре из двух ингредиентов: один известен, а вот другой нужно было угадать.
Но самое интересное началось после раунда. Во время обсуждения бонусного вопроса к женской команде присоединилась дочь Юрия и Вики Ткач – Лиза. 6-летней девочке доверили угадать статистику. И что вы думаете? Маленькая красотка ошиблась всего на один процент. Но все равно молодец – подарила женской команде бонусную тысячу, а всем игрокам еще больше позитива.
Во втором музыкальном раунде «Музыкальный крокодил» сражались муж и жена. И Юра, и Вика Ткач объяснили команде песню, которую услышали. Но кто же был быстрее?
Финал этого выпуска был на внимательность и ловкость рук. Участники с помощью специального механизма ловили палочки. У кого это получилось лучше и кто победил – можете узнать, посмотрев выпуск по ссылке.
Смотрите одиннадцатый сезон «Хто зверху?» каждый четверг в 19:00 на Новом канале!