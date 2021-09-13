Ведущую канала Украина Анну Панову заставила любовь вернуться к изучению французского

Популярная ведущая новостей «Сегодня» на канале «Украина» Анна Панова увлекается изучением иностранных языков. Она свободно владеет английским и имеет хорошие знания французского.

Азами французского Анна Панова овладела еще в 8 классе, а более углубленно его изучала, учась в Киево-Могилянской академии. Однако после окончания университета долгое время Анна французским не пользовалась. И когда встретила своего любимого мужа Александра начала изучать язык более совершенно. После знакомства влюбленные много путешествовали в романтическую Францию, поэтому знание языка Анне неоднократно пригодилось.

Мне было стыдно общаться повсюду на английском, когда 6 лет посвятила изучению français. Так я вернулась к урокам, выбрала индивидуальное обучение онлайн. Моя преподавательница – украинка, которая уже много лет живет и работает во Франции. Язык у нее – безупречен. Должна признаться: во взрослом возрасте память работает хуже. Однако под пылью времени у меня оказался неплохой языковой фундамент, который мы восстановили, – рассказала Анна Панова.

Со временем телеведущая стала свободнее говорить по-французски в местных магазинах и кафе. А однажды знание языка даже спасло ее и мужа от штрафа.

Однажды мы заехали на машине в соседнее Монако, и нас остановили полицейские, которые наотрез отказались общаться на английском. У нас не было с собой паспортов – это нарушение. Мне пришлось напрячься и перейти на французский – в конце концов, нас не оштрафовали и отпустили с улыбками и пожеланиями хорошей дороги, – поделилась своей историей Анна Панова.

Для всех, кто мечтает изучать французский, или любой другой иностранный язык ведущая дала свои советы:

1. Беритесь за язык своей мечты, даже если паспортный возраст давно не студенческий.

2. Ищите приемлемый вариант обучения: в группах – дешевле, чем индивидуально.

3. В YouTube есть много простых уроков, диалогов с переводом, которые позволят вам овладеть базовым словарем.

4. Приобретите набор карточек на французском языке для изучения слов в любую свободную минуту.

5. Смотрите фильмы на французском с субтитрами. Особенно те, которые уже наизусть знаете на родном языке.

6. Для экономии ищите возможность обучения «по бартеру». Я так когда-то изучала испанский, взамен обучая подругу английскому.

7. Не стесняйтесь говорить по-французски во Франции, даже если ваша речь далека от совершенства. Французы это очень одобряют! Если хотите научиться говорить – говорите. Bonne chance! Успехов!

Напомним,