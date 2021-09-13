МАСКА 2 сезон: канал Украина назвал самого тяжелого героя гипершоу – костюм весом 20 кг

13 сентября 2021 13:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

МАСКА 2 сезон: канал Украина назвал самого тяжелого героя гипершоу – костюм весом 20 кг
МАСКА 2 сезон: участник Грифон
пресс-служба канала Украина

Канал «Украина» продолжает работу над вторым сезоном грандиозного шоу «МАСКА». Сегодня стало известно, что одним из самых масштабных героев проекта стал мифический Грифон.

Читайте такжеТанці з зірками-2021: кто покинул шоу во 2 выпуске от 12.09.2021
Художница по костюмам Леся Патока рассказала, в чем его особенности и с какими трудностями столкнулись мастера создавая маску. По словам художницы, Грифон стал одним из первых персонажей шоу МАСКА, которых мастера разрабатывали для второго сезона. И на его создание было положено огромное количество сил и времени. Но результат того стоит.

Над Грифоном мы работали очень долго и усердно! Могу с уверенность сказать, что это один из самых сложных и кропотливых персонажей в создании за два сезона шоу! К примеру, только на разработку крыльев ушло 1,5 месяца, а все потому что каждое перышко было вырезано нашими феями, окрашено и тонировано вручную. Там 5 разных размеров перьев, которые потом клеились на каркас. А покрытие крыльев есть и спереди, и сзади! – поделилась Леся Патока.

К тому же масштабы Грифона просто поражают: рост героя достигает 2,6 метров, размах крыльев – 3 метра, стопа – 90 сантиметров. А общий вес уникальной маски – 20 килограмм! Но и на этом художники не остановились. Леся Патока вместе с мастерами одарили персонажа уникальными цветами, которые максимально приближают его к легенде.

Маску мы сделали в бронзовом цвете, с вкраплениями бирюзы, ведь это мифологическое существо, у которого нижняя часть – от льва, а верхняя – от ястреба, – рассказывает художница по костюмам шоу «МАСКА». – Многие элементы костюма ехали к нам из Азии, к примеру, уникальная бронзовая кожа, которую мы не смогли найти в Украине, и разные золотые детали. Также мы хотели заказать скарабеев, но они оказались слишком маленького размера, поэтому нам пришлось лепить их собственноручно из специальной глины и окрашивать. Далее эти элементы украсили руно и руки маски.

Еще одной особенностью героя станут ноги, оригинальную мускулатуру которых, мастера тоже создавали сами:

Для того, чтобы создать Грифону «кошачьи лапы», нам нужно было изменить физиологическую структуру ноги человека, добавив объем ляжки вперед, а голени – назад. Поэтому мы сделали специальные штаны с такой мускулатурой. Так, звезда сначала одевает их, а уже потом все остальные части костюма, – комментирует Леся Патока. – А еще Грифон самый сложный в одевании. Потому что у героя больше всего элементов – 12 штук, которые нужно надевать в определенной поочередности.

Как сообщалось ранее, канал «Украина» работает над вторым сезоном мегапопулярного шоу «МАСКА» по международному формату The Masked Singer. Ждите второй сезон самого звездного и загадочного на украинском телевидении шоу «МАСКА» на канале «Украина».

Напомним,

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

канал Украина новости телешоу образы звезд Маска телешоу 2021 шоу МАСКА МАСКА-2 МАСКА 2 сезон

Материалы по теме

Хто зверху-11: фоторепортаж самых интересных моментов 3 выпуска
Новости

Хто зверху-11: фоторепортаж самых интересных моментов 3 выпускаЭксклюзив
Супербабушка - смотреть онлайн 26 выпуск от 31.08.2021
Телешоу

Супербабушка - смотреть онлайн 26 выпуск от 31.08.2021
Заряженные 3 сезон: смотреть онлайн 11 серию от 06.09.2021
Сериалы

Заряженные 3 сезон: смотреть онлайн 11 серию от 06.09.2021
Заряженные 3 сезон: смотреть онлайн 10 серию от 03.09.2021
Сериалы

Заряженные 3 сезон: смотреть онлайн 10 серию от 03.09.2021

Популярное на сайте

10 запретов на Усекновение главы Иоанна Предтечи: что категорически запрещено делать 11 сентября

10 запретов на Усекновение главы Иоанна Предтечи: что категорически запрещено делать 11 сентября
Клятва врача: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 09.09.2021)

Клятва врача: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 09.09.2021)
Усекновение главы Иоанна Предтечи: основные запреты и традиции 11 сентября

Усекновение главы Иоанна Предтечи: основные запреты и традиции 11 сентября
Клятва врача: смотреть 13 серию онлайн (эфир от 07.09.2021)

Клятва врача: смотреть 13 серию онлайн (эфир от 07.09.2021)

Популярное видео

Клятва врача: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 09.09.2021)

Клятва врача: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 09.09.2021)
Клятва врача: смотреть 13 серию онлайн (эфир от 07.09.2021)

Клятва врача: смотреть 13 серию онлайн (эфир от 07.09.2021)
Клятва врача: смотреть 16 серию онлайн (эфир от 09.09.2021)

Клятва врача: смотреть 16 серию онлайн (эфир от 09.09.2021)
Хто зверху-11: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 09.09.2021)

Хто зверху-11: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 09.09.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK