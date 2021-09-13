МАСКА 2 сезон: канал Украина назвал самого тяжелого героя гипершоу – костюм весом 20 кг

Канал «Украина» продолжает работу над вторым сезоном грандиозного шоу «МАСКА». Сегодня стало известно, что одним из самых масштабных героев проекта стал мифический Грифон.

Художница по костюмам Леся Патока рассказала, в чем его особенности и с какими трудностями столкнулись мастера создавая маску. По словам художницы, Грифон стал одним из первых персонажей шоу МАСКА , которых мастера разрабатывали для второго сезона. И на его создание было положено огромное количество сил и времени. Но результат того стоит.

Над Грифоном мы работали очень долго и усердно! Могу с уверенность сказать, что это один из самых сложных и кропотливых персонажей в создании за два сезона шоу! К примеру, только на разработку крыльев ушло 1,5 месяца, а все потому что каждое перышко было вырезано нашими феями, окрашено и тонировано вручную. Там 5 разных размеров перьев, которые потом клеились на каркас. А покрытие крыльев есть и спереди, и сзади! – поделилась Леся Патока.

К тому же масштабы Грифона просто поражают: рост героя достигает 2,6 метров, размах крыльев – 3 метра, стопа – 90 сантиметров. А общий вес уникальной маски – 20 килограмм! Но и на этом художники не остановились. Леся Патока вместе с мастерами одарили персонажа уникальными цветами, которые максимально приближают его к легенде.

Маску мы сделали в бронзовом цвете, с вкраплениями бирюзы, ведь это мифологическое существо, у которого нижняя часть – от льва, а верхняя – от ястреба, – рассказывает художница по костюмам шоу «МАСКА». – Многие элементы костюма ехали к нам из Азии, к примеру, уникальная бронзовая кожа, которую мы не смогли найти в Украине, и разные золотые детали. Также мы хотели заказать скарабеев, но они оказались слишком маленького размера, поэтому нам пришлось лепить их собственноручно из специальной глины и окрашивать. Далее эти элементы украсили руно и руки маски.

Еще одной особенностью героя станут ноги, оригинальную мускулатуру которых, мастера тоже создавали сами:

Для того, чтобы создать Грифону «кошачьи лапы», нам нужно было изменить физиологическую структуру ноги человека, добавив объем ляжки вперед, а голени – назад. Поэтому мы сделали специальные штаны с такой мускулатурой. Так, звезда сначала одевает их, а уже потом все остальные части костюма, – комментирует Леся Патока. – А еще Грифон самый сложный в одевании. Потому что у героя больше всего элементов – 12 штук, которые нужно надевать в определенной поочередности.

Как сообщалось ранее, канал «Украина» работает над вторым сезоном мегапопулярного шоу «МАСКА» по международному формату The Masked Singer. Ждите второй сезон самого звездного и загадочного на украинском телевидении шоу «МАСКА» на канале «Украина».

Напомним,