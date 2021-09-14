42-летняя Кейт Хадсон объявила о помолвке и показала кольцо – фото
42-летняя Кейт Хадсон собралась замуж за своего возлюбленного, 35-летнего Дэнни Фудзикаву.
Поехали, – лаконично подписала снимок звезда.
Для Хадсон брак с Фудзикавой станет вторым. Первым мужем актрисы был музыкант Крис Робинсон. В браке у них родился сын – Райдер, которому сейчас 17 лет. Также у Кейт подрастает 10-летний сын Бингем от фронтмена группы Muse Мэттью Беллами, с которым она встречалась с 2010 по 2014 гг.
Напомним,
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