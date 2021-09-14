42-летняя Кейт Хадсон объявила о помолвке и показала кольцо – фото

14 сентября 2021 13:50 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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42-летняя Кейт Хадсон объявила о помолвке и показала кольцо – фото
Актриса Кейт Хадсон
Fotobank / GettyImages

42-летняя Кейт Хадсон собралась замуж за своего возлюбленного, 35-летнего Дэнни Фудзикаву.

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Американская красотка и мама троих детей Кейт Хадсон и музыкант Дэнни Фудзикава обручились. О помолвке поклонникам сообщила актриса, опубликовав на своей странице в Инстаграм фотографию, где она запечатлена на вершине горы у океана со своим женихом, демонстрируя в камеру шикарное помолвочное кольцо.

Поехали, – лаконично подписала снимок звезда.

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Отметим, что с Дэнни Кейт знакома уже много лет. Ранее они дружили, а пять лет назад начали встречаться. У пары есть общий ребенок – дочь Рани. Девочке скоро исполнится три годика.

Для Хадсон брак с Фудзикавой станет вторым. Первым мужем актрисы был музыкант Крис Робинсон. В браке у них родился сын – Райдер, которому сейчас 17 лет. Также у Кейт подрастает 10-летний сын Бингем от фронтмена группы Muse Мэттью Беллами, с которым она встречалась с 2010 по 2014 гг.

Напомним,

 

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