Алла Мазур встретила первый день рождения без мамы – трогательные кадры из семейного архива

Сегодня, 16 сентября, день рождения у Аллы Мазур – известной журналистки и телезвезды Украины, телеведущей ТСН. Тиждень на 1+1.

Алла Мазур – опора, символ веры и надежды для многих украинцев. По традиции, утро этого особенного дня именинница провела в прямом эфире Сніданку з 1+1 вместе с миллионами телезрителей в компании ведущих Нели Шовкопляс и Егора Гордеева.

Алла рассказала, как провела этот год. Год после победы над онко. Алла тогда на свой юбилей ошеломила всех и вышла на работу в новом смелом образе – без парика и с натуральным цветом волос.

Личная откровенная история Аллы о диагнозе и победе над болезнью была переведена на испанский язык и опубликована в странах Латинской Америки. Люди со всего мира благодарили ведущую за смелость, силу духа, вдохновение для всех.

Алла целый год была рядом с теми, кто в этом больше всего нуждался, говорила с ними на вебинарах и в своих соцсетях, снялась в социальной рекламе. Теперь у нее есть миссия убедить всех в том, что ранняя диагностика спасает жизни, и мы можем преодолеть тяжелые болезни.

И на этот раз Алла очень волновалась, долго решалась, приходить ли сегодня в студию. Накануне с телеведущей случилось новое испытание. Это ее первый день рождения без мамы.

Я долго настраивала себя. Мама ушла на небо около двух месяцев назад, мне трудно об этом говорить. Я не писала в соцсетях, не говорила публично, возможно, потому что до сих пор не могу впустить эту мысль в себя. Все время кажется, что мама уехала куда-то в санаторий и скоро вернется. Чувствую ее присутствие, я с ней разговариваю, советуюсь, стараюсь все делать так, чтобы в нашей семье все было хорошо, потому что она всегда заботилась о нас. В день рождения благодарят родителей. Хочу поблагодарить мамочку за то, что вложила в меня, за то, что дала жизнь мне и брату, за любовь, которая царила в нашей семье. Мамочка, я знаю, ты нас слышишь. Мы тебя очень-очень любим. Папа, люблю тебя, - сказала Алла Мазур.

Вспоминая в прямом эфире дорогого человека, Алла принесла фотографии из семейного альбома, – теплые солнечные воспоминания, это те радостные мгновения вместе, которые возвращают улыбаться в те замечательные дни. И лучшее время в жизни – проведенное в кругу семьи.

Вот в кадре маленькая Алла с папой и мамой. Родители – уважаемая семья медиков в Хмельницкой области. Папа Григорий работал до пенсии зубным врачом, а мама Мария – детской медсестрой.

Далее на фото телеведущая показывает впервые своего младшего брата Александра, с которым у нее замечательные дружеские отношения.

На фото с мамой, опубликованное утром Аллой в Фейсбуке – они гуляют в Киеве. Очень похожи, как и прически, потому что природные пышные вьющиеся волосы у Аллы тоже от мамы.

Телеведущая радуется, что успела показать маме мир. На цветном фото они вместе с маленьким сыном Артемом на отдыхе на море в Болгарии.

У клумбы с цветами мама в Венгрии, а Алла – фотограф.

А на следующих кадрах – ее сын-подросток Артем год назад удивлял всех не только своим новым увлечением – прыжками на специальном трюковом самокате, но и новой прической и цветом волос. Алла Мазур – демократичная мама, поэтому позволила сыну такие смелые эксперименты с внешностью.

Сейчас у Артема новый период взросления, и он отказывается много фотографироваться. И вот сохранилось замечательное фото, когда бабушка и дедушка вместе с первоклассником Артемом на 1 сентября и с Аллой в вышиванках.

Алла Мазур призвала в эфире Сніданку з 1+1 позвонить родителям и сказать, как вы их любите.

Любите и берегите своих мам и пап и цените каждое мгновение! Не просто позвоните сегодня родителям. А запланируйте совместную фотосессию. Да! Не щелкнуть на бегу на телефон, а сделать альбом. Храните память. Снимайте эмоции. Дарите фотографии. Свое внимание. Знаете, какие были раньше традиции – красиво одеться, пойти к фотографу, сделать семейные портреты для фотоальбома. И вы прямо сейчас сделайте это – проведите вместе время, – призвала телезвезда.