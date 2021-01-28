В День рождения Нели Шовкопляс коллеги осуществили ее мечту: яркий фоторепортаж

26 января свой день рождения отпраздновала позитивная телеведущая утренней программы Сніданок з 1+1, волонтерка и мама двойняшек – Матвея и Тимофея, Неля Шовкопляс. Звезде исполнилось 34 года.

«Принцесса», «Золушка», «мечтательница», «красавица», «наше солнышко», «лапуля» – так называют Нелю Шовкопляс телезрители Сніданку. Они полюбили ведущую за ее искренность и доброжелательность, естественность. Часто сравнивают историю звезды и ее женственный внешний вид, искреннюю улыбку с историей сказочной принцессы – Золушки. Неля, как и Золушка, очень трудолюбивая, добрая и всегда делает все для того, чтобы осуществить свои мечты. Мечта Нели стать телеведущей осуществилась благодаря стараниям девушки и вере в себя. Так Шовкопляс стала телепринцессой украинского телевидения в утренней программе Сніданок з 1+1.

Коллеги подготовили сюрприз Неле во время прямого эфира Сніданку! Телепара Нели – Егор Гордеев – первым поздравил Нелю красивым букетом цветов в начале эфира. А дальше был приятный сюрприз.

После рекламной паузы Егор и Неля предстали перед зрителями в национальных индийских костюмах и продолжили проводить эфир Сніданку.

Егор обещал вам рассказать, почему он и я в таком наряде. О, Боже, мой! – восторженно сказала Неля, когда увидела коллегу с сюрпризом в руках.

Егор вынес Неле необычный торт для настоящей принцессы. На фотографии изображена телеведущая в голубом наряде, а сам торт – продолжение невероятного платья украшенного жемчугом. Легкий нежный торт с йогуртово-малиновой начинкой подготовили специально ко дню рождения телезвезды.

А еще телеведущей сделали подарок, о котором она мечтала – сертификат на курс арт-терапии – рисование эмоций. Неля уже 2 года занимается психосоматикой, имеет первые сертификаты по прохождению авторитетных курсов практической психосоматики. Она всегда стремится открывать для себя что-то новое – недавно попыталась стоять на гвоздях и ей очень понравилось. Звезда неоднократно говорила, что постоянно хочет пробовать новые необычные терапии связаны с психологией, например, арт-терапию.

Несколько недель назад я впервые увидела этот курс в инстаграме. Мне всегда нравится все, что связано с психологией, психосоматикой, эмоциями, самовыражением и я поняла – наступит время и я попробую. Сформировала запрос, отправила его во Вселенную и отпустила! И мечта осуществилась с помощью моих коллег, – прокомментировала Неля.

26 января День Республики праздновала Индия! Это национальный праздник, который отмечают со дня принятия Конституции, и им очень гордятся в стране. К такому событию четверо ведущих Сніданок з 1+1 – Егор Гордеев, Неля Шовкопляс, Людмила Барбир, Руслан Сеничкин – одетые в национальные костюмы (девушки в сари, а мужчины в шервани) подготовили зарядку по мотивам танцев Болливуда.

Вот так у нас получилась костюмированная вечеринка после эфира, – поделился своим впечатлением Руслан Сеничкин.

Вся команда Сніданку – ведущие, стилисты, визажисты, операторы, режиссеры, редакторы, администраторы – и телеведущий ТСН Святослав Гринчук собрались вместе после эфира, чтобы поздравить коллегу и отпраздновать день рождения тортом настоящей принцессы.

Когда смотрю на этот волшебный торт принцессы, я фиксирую несколько хороших мыслей и мечтаний в голове. Я хочу своим примером показать, что не надо сидеть и ждать принца, который приедет на белом коне и подарит волшебную туфельку, а наоборот, что можно с любого уровня достичь того, чего желаешь, если приложить усилия, – добавила Неля.

Напомним,