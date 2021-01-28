Катю Осадчую заподозрили в третьей беременности: фото, которые спровоцировали слухи

28 января 2021 03:00 Юлия Крутиева
Катю Осадчую заподозрили в третьей беременности: фото, которые спровоцировали слухи
Телеведущая Катя Осадчая
instagram.com/svitsketv

Уже не один раз Кате Осадчей приписывали беременность. И каждый раз телеведущая ссылалась на фасоны своих нарядов.

Читайте также39-летняя Пэрис Хилтон готовится впервые стать мамой
Однако в этот раз у поклонников не осталось никаких сомнений в "интересном положении" супруги Юрия Горбунова. Фолловеры даже принялись поздравлять Катю Осадчую со скорым пополнением.

Причиной тому стали недавние фотографии, которые появились в Сети. На Инстаграм-странице программы "Светская жизнь" в день рождения Тины Кароль Осадчая опубликовала совместный кадр с певицей. Он и спровоцировал слухи о беременности телеведущей.

На снимке заметен округлый животик, что обычно не свойственно для Кати. Ведь ее образы для съемок программы всегда выбраны идеально. Но подписчики решили не временить с в комментариях поздравляют украинскую телепару со скорым прибавлением.

Читайте такжеАктер сериалов "Молодежка" и "Вечный зов" Юрий Лахин умер в возрасте 68 лет
Буквально на следующий день в Инстаграм-сториз Катя Осадчая опубликовала видеонарезку интервью с Виктором Павликом и его беременной супругой Екатериной Репяховой. И фолловеры заметили животик не только у жены артиста, но и у ведущей программы.

Напомним,

Облако тегов

личная жизнь звезд Катя Осадчая беременность социальные сети новости беременные звезды

Материалы по теме

Памела Андерсон вышла замуж в шестой раз: первое фото со свадьбы
Новости

Памела Андерсон вышла замуж в шестой раз: первое фото со свадьбы
Мама Никиты Добрынина рассказала о первом впечатлении от знакомства с Дашей Квитковой
Новости

Мама Никиты Добрынина рассказала о первом впечатлении от знакомства с Дашей Квитковой
Как побороть лень: действенные советы психолога
Психология

Как побороть лень: действенные советы психолога
Магнитные бури сегодня в Украине
ЗОЖ

Магнитные бури сегодня в Украине

Популярное на сайте

Голос країни-11: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 24.01.2021)

Голос країни-11: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 24.01.2021)
МАСКА: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 30.01.2021)

МАСКА: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 30.01.2021)
МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Буйвола, и является пятым детективом шоу

МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Буйвола, и является пятым детективом шоу
МАСКА: канал Украина перенес второй выпуск шоу

МАСКА: канал Украина перенес второй выпуск шоу

Популярное видео

Голос країни-11: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 24.01.2021)

Голос країни-11: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 24.01.2021)
МАСКА: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 30.01.2021)

МАСКА: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 30.01.2021)
Вспомнить себя: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 24.01.2021)

Вспомнить себя: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 24.01.2021)
Мальчик мой: смотреть 1-4 серии онлайн

Мальчик мой: смотреть 1-4 серии онлайн
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK