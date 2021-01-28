Катю Осадчую заподозрили в третьей беременности: фото, которые спровоцировали слухи
Уже не один раз Кате Осадчей приписывали беременность. И каждый раз телеведущая ссылалась на фасоны своих нарядов.
Причиной тому стали недавние фотографии, которые появились в Сети. На Инстаграм-странице программы "Светская жизнь" в день рождения Тины Кароль Осадчая опубликовала совместный кадр с певицей. Он и спровоцировал слухи о беременности телеведущей.
На снимке заметен округлый животик, что обычно не свойственно для Кати. Ведь ее образы для съемок программы всегда выбраны идеально. Но подписчики решили не временить с в комментариях поздравляют украинскую телепару со скорым прибавлением.
Напомним,