Ольга Фреймут решилась на эксперименты со внешностью и изменила цвет волос
Телеведущая Ольга Фреймут сменила имидж.
Свой привычный пшеничный цвет она перекрасила в пепельный блонд. Результатом своего преображения Ольга поделилась с поклонниками с Инстаграм-сториз.
В подписи к снимку Фреймут поинтересовалась у фолловеров, понравился им или нет ее новый цвет волос? Ответы "Да" и "Нет" распределились в процентном соотношении 69 на 31.
31% процент проголосовавших остались разочарованы. Новый цвет волос по их мнению не контрастирует со светлой кожей телеведущей.
Напомним,