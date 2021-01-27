Ольга Фреймут решилась на эксперименты со внешностью и изменила цвет волос

Телеведущая Ольга Фреймут сменила имидж.

Ольга Фреймут не относится к тем звездам, которые часто экспериментируют над своей внешностью. Но вернувшись с отдыха на Мальдивах, телеведущая решила сменить цвет волос.

Свой привычный пшеничный цвет она перекрасила в пепельный блонд. Результатом своего преображения Ольга поделилась с поклонниками с Инстаграм-сториз.

В подписи к снимку Фреймут поинтересовалась у фолловеров, понравился им или нет ее новый цвет волос? Ответы "Да" и "Нет" распределились в процентном соотношении 69 на 31.

Оля Фреймут сменила цвет волос / instagram.com/freimutolia

31% процент проголосовавших остались разочарованы. Новый цвет волос по их мнению не контрастирует со светлой кожей телеведущей.

Напомним,