Оля Фреймут засыпала Сеть семейными снимками с отдыха на Мальдивах

14 января 2021 02:30 Юлия Крутиева
Оля Фреймут засыпала Сеть семейными снимками с отдыха на Мальдивах
Телеведущая Ольга Фреймут
instagram.com/freimutolia

Украинские звезды в выборе места для отдыха разделились на два лагеря – кто-то выбрал теплую заграницу в виде Мальдив, а кто-то – украинский горнолыжный курорт Буковель.

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Телеведущая Ольга Фреймут отправилась наслаждаться отпуском на Мальдивские острова. Туда звезда прилетела со своим мужем Владимиром Локотко и двумя детьми – сыном Валерием и дочерью Евдокией.

В своем Инстаграм ведущая рассказала, почему старшая ее наследница Злата не смогла отправиться с ними за границу. Оказалось, что у девушки закончился срок действия загранпаспорта.

Однако Злата не сидела в Киеве, а свой досуг проводила очень активно в компании друзей. Дочь Оли поехала в Западную Украину и как многие украинские знаменитости покоряла горные вершины Буковеля.

Однако Олю и ее семью на Мальдивах солнышко радует нечасто. Сейчас там затяжные дожди. Но это нисколько не влияет на настроение отдыхающих.

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С отдыха Фреймут публикует в Инстаграм-сториз множество фотографий с любимым мужем. Также поклонников радует звезда и кадрами своих младших детей, которых в Сети она показывает крайне редко.

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Остров, на котором отдыхают Оля с семьей, – небольшой. В видео телеведущая рассказывала, что за 15 минут на велосипеде его можно объехать полностью. Именно этим и занимается Фреймут, когда заканчивается дождь. Также звезда не упускает возможности насладиться солнышком и немного позагорать.

Напомним,

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