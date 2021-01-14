Оля Фреймут засыпала Сеть семейными снимками с отдыха на Мальдивах
Украинские звезды в выборе места для отдыха разделились на два лагеря – кто-то выбрал теплую заграницу в виде Мальдив, а кто-то – украинский горнолыжный курорт Буковель.
В своем Инстаграм ведущая рассказала, почему старшая ее наследница Злата не смогла отправиться с ними за границу. Оказалось, что у девушки закончился срок действия загранпаспорта.
Однако Злата не сидела в Киеве, а свой досуг проводила очень активно в компании друзей. Дочь Оли поехала в Западную Украину и как многие украинские знаменитости покоряла горные вершины Буковеля.
Однако Олю и ее семью на Мальдивах солнышко радует нечасто. Сейчас там затяжные дожди. Но это нисколько не влияет на настроение отдыхающих.
Напомним,