Эмма Робертс поделилась первой фотографией с новорожденным сыном

13 января 2021 14:43 Юлия Крутиева
Эмма Робертс поделилась первой фотографией с новорожденным сыном
Актриса Эмма Робертс
Fotobank / GettyImages

2020 год сделал жизнь Эммы Робертс более яркой.

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В преддверии Нового года Эмма Робертс родила первенца. Вместе со своим бойфрендом Гарретом Хедлундом племянница Джулии Робертс стали родителями мальчика. 

Имя сына Эмма и Гаррет тогда скрывать не стали. Мальчика назвали Родсом. А вот делиться его первой фотографией счастливые родители совершенно не спешили.

Лишь спустя практически месяц после родов 29-летняя Робертс решилась опубликовать на своей странице в Инстаграм первый снимок со своим сыном.

Эмма Робертс с сыном / instagram.com/emmaroberts
В кадре Эмма позирует вместе с новорожденным малышом, сидя на лавочке. Для съемки актриса выбрала для себя и малыша образы в одной цветовой гамме.

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Робертс надела оранжевое объемное платье и босоножки, а сын у нее на руках в пеленке такого же цвета. В комментариях к снимку филловеры звезды отметили ее стройные ножки.

Спасибо тебе, 2020-й год, за то, что мы получили нечто очень правильное, – пишет Эмма Робертс. – Наш яркий свет – Родс Робертс Хедлунд.

Напомним, 

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