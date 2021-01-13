Эмма Робертс поделилась первой фотографией с новорожденным сыном
2020 год сделал жизнь Эммы Робертс более яркой.
Имя сына Эмма и Гаррет тогда скрывать не стали. Мальчика назвали Родсом. А вот делиться его первой фотографией счастливые родители совершенно не спешили.
Лишь спустя практически месяц после родов 29-летняя Робертс решилась опубликовать на своей странице в Инстаграм первый снимок со своим сыном.
Спасибо тебе, 2020-й год, за то, что мы получили нечто очень правильное, – пишет Эмма Робертс. – Наш яркий свет – Родс Робертс Хедлунд.
Напомним,