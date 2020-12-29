Эмма Робертс впервые стала мамой: известен пол малыша
В жизни Эммы Робертс произошло радостное событие.
Радостной новостью с журналистами поделился один из знакомых актрисы. Инсайдер сообщил, что Эмма вместе с бойфрендом Гарретом Хедлундом стали родителями сына.
Также инсайдер рассекретил имя малыша. Эмма и Гаррет решили назвать своего первенца Родсом. Сама пара пока не решилась прокомментировать это событие в своих соцсетях.
Мама и малыш здоровы,- рассказал инсайдер в беседе с E! News.
Напомним,