Эмма Робертс впервые стала мамой: известен пол малыша

29 декабря 2021 15:21 Юлия Крутиева
Эмма Робертс впервые стала мамой: известен пол малыша
Актриса Эмма Робертс
instagram.com/emmaroberts

В жизни Эммы Робертс произошло радостное событие.

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27 декабря в семье Эммы Робертс случилось пополнение. В одном из частных роддомов звезда сериала «Американская история ужасов» родила крепкого и здорового первенца.

Радостной новостью с журналистами поделился один из знакомых актрисы. Инсайдер сообщил, что Эмма вместе с бойфрендом Гарретом Хедлундом стали родителями сына.

Также инсайдер рассекретил имя малыша. Эмма и Гаррет решили назвать своего первенца Родсом. Сама пара пока не решилась прокомментировать это событие в своих соцсетях.

Мама и малыш здоровы,- рассказал инсайдер в беседе с E! News.

Актриса Эмма Робертс / instagram.com/emmaroberts
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С Хедлундом Робертс встречается уже больше года. До него у актрисы был продолжительный роман с коллегой по сериалу «Американская история ужасов» Эваном Питерсом.

Напомним,

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