Холостяк: экс-участница 7 сезона шоу во второй раз стала мамой

28 декабря 2021 05:00 Юлия Крутиева
Холостяк: экс-участница 7 сезона шоу во второй раз стала мамой
Марго с мужем Михаилом
instagram.com/koroleva__margo

Участница 7 сезона шоу «Холостяк» Марго рассказала о приятных переменах в своей личной жизни.

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Несмотря на то, что на шоу «Холостяк 7» Марго не удалось покорить сердце тогдашнего главного героя – пловца Дмитрия Черкасова – свое счастье она все-таки нашла. 

В начале зимы 2017 года девушка сыграла пышную свадьбу с мужчиной, которого зовут Михаил. А спустя практически полгода у пары родился первенец - сын. 

Но на одном наследнике пара решила не останавливаться. Этим летом Марго и Михаил сообщили, что находятся в ожидании рождения второго малыша. 

И вот долгожданное пополнение в семье случилось вечером 27 декабря. Об этом счастливая мама рассказала на своей странице в Инстаграм, опубликовав фотографию из роддома. 

Участница 7 сезона шоу «Холостяк» Марго стала мамой / instagram.com/koroleva__margo
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В 20:15 Марго родила крепкого и здорового сына. Вес мальчика составил 3080 граммов, а рост - 49 сантиметров. 

Наш самый дорогой подарочек в 2020 году, - подписала фото экс-участница «Холостяка».

Напомним, 

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