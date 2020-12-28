Холостяк: экс-участница 7 сезона шоу во второй раз стала мамой
Участница 7 сезона шоу «Холостяк» Марго рассказала о приятных переменах в своей личной жизни.
В начале зимы 2017 года девушка сыграла пышную свадьбу с мужчиной, которого зовут Михаил. А спустя практически полгода у пары родился первенец - сын.
Но на одном наследнике пара решила не останавливаться. Этим летом Марго и Михаил сообщили, что находятся в ожидании рождения второго малыша.
И вот долгожданное пополнение в семье случилось вечером 27 декабря. Об этом счастливая мама рассказала на своей странице в Инстаграм, опубликовав фотографию из роддома.
Наш самый дорогой подарочек в 2020 году, - подписала фото экс-участница «Холостяка».
Напомним,