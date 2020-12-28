Холостяк: экс-участница 7 сезона шоу во второй раз стала мамой

Участница 7 сезона шоу «Холостяк» Марго рассказала о приятных переменах в своей личной жизни.

Несмотря на то, что на шоу «Холостяк 7» Марго не удалось покорить сердце тогдашнего главного героя – пловца Дмитрия Черкасова – свое счастье она все-таки нашла.

В начале зимы 2017 года девушка сыграла пышную свадьбу с мужчиной, которого зовут Михаил. А спустя практически полгода у пары родился первенец - сын.

Но на одном наследнике пара решила не останавливаться. Этим летом Марго и Михаил сообщили, что находятся в ожидании рождения второго малыша.

И вот долгожданное пополнение в семье случилось вечером 27 декабря. Об этом счастливая мама рассказала на своей странице в Инстаграм, опубликовав фотографию из роддома.

Участница 7 сезона шоу «Холостяк» Марго стала мамой / instagram.com/koroleva__margo

В 20:15 Марго родила крепкого и здорового сына. Вес мальчика составил 3080 граммов, а рост - 49 сантиметров.

Наш самый дорогой подарочек в 2020 году, - подписала фото экс-участница «Холостяка».

Напомним,