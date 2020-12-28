София Ротару объяснила, почему она против свадьбы 19-летней внучки Сони Евдокименко
На днях внучка Софии Ротару Соня Евдокименко прилетела из США в Украину.
На съемках "Светской жизни" в интервью Кате Осадчей певица София Ротару призналась, что с возлюбленным своей внучки она уже знакома. Однако артистка отметила, что против того, чтобы Соня сейчас выходила замуж.
Я с ним знакома, но кто знает, это ее судьба, и она будет сама решать. Она еще юная. Я считаю, что еще рановато. Она должна закончить учебу, получить хорошее образование, а все остальное, я думаю, у нее получится, – прокомментировала София Ротару.
Отметим, что Соня Евдокименко и Денис Жаданов проживают вместе в Нью-Йорке. Девушка там строит модельную карьеру, а также проходит обучение в школе дизайна.
Напомним,