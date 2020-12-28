София Ротару объяснила, почему она против свадьбы 19-летней внучки Сони Евдокименко

28 декабря 2021 02:00 Юлия Крутиева
София Ротару объяснила, почему она против свадьбы 19-летней внучки Сони Евдокименко
София Ротару с внучкой Соней Евдокименко
instagram.com/sofiarotaru.official

На днях внучка Софии Ротару Соня Евдокименко прилетела из США в Украину.

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На родину 19-летняя Соня вернулась не одна, а вместе со своим новым бойфрендом – вице-президентом IT-компании Readdle, 32-летним Денисом Жадановым. Тут пара решила провести новогодние и рождественские праздники.

На съемках "Светской жизни" в интервью Кате Осадчей певица София Ротару призналась, что с возлюбленным своей внучки она уже знакома. Однако артистка отметила, что против того, чтобы Соня сейчас выходила замуж.

Соня Евдокименко и Денис Жаданов / instagram.com/iamsofiaeve

Я с ним знакома, но кто знает, это ее судьба, и она будет сама решать. Она еще юная. Я считаю, что еще рановато. Она должна закончить учебу, получить хорошее образование, а все остальное, я думаю, у нее получится, – прокомментировала София Ротару.

Отметим, что Соня Евдокименко и Денис Жаданов проживают вместе в Нью-Йорке. Девушка там строит модельную карьеру, а также проходит обучение в школе дизайна.

Напомним, 

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