Холостячка: Андрей Рыбак назвал девушку, которой сейчас занято его сердце

26 декабря 2020 04:00 Юлия Крутиева
Холостячка: Андрей Рыбак назвал девушку, которой сейчас занято его сердце
Холостячка: участник проекта Андрей Рыбак
пресс-служба

25 декабря в эфир телеканала СТБ вышел выпуск программы Холостячка. Жизнь после проекта.

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В студию к Григорию Решетнику пришли мужчины, которые в этом году боролись за сердце главной героини проекта Холостячка Ксении Мишиной. Они делились подробностями из своей личной жизни.

Приглашенным гостем программы был 29-летний радиоведущий Андрей Рыбак. За шаг до финала участник покинул шоу Холостячка. Такое решение Мишина сделала после того, как узнала, что за проектом его ждет другая девушка, и она побоялась, чтобы в какой-то момент самой не оказаться на месте той девушки.

Телеведущий Григорий Решетник в программе "Холостячка. Жизнь после проекта" поинтересовался у Рыбака, занято ли его сердце сейчас. Андрей не стал скрывать и признался, что он в отношениях с Алиной, о которой рассказывал Ксюше.

Она сказала мне, что несмотря на все то, что я сделал, и как себя повел – у нее все равно остаются чувства ко мне и она от них не отказывается. Сейчас я понимаю, что все то, что было вначале, – это все было по-настоящему, просто, возможно, я где-то запутался.

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Григорий Решетник думал, что Андрей придет на съемку программы вместе со своей любимой девушкой, однако Рыбак рассказал, почему один.

Мы говорили об этом, она просто не захотела. На нее сейчас выливается много негатива в соцсетях. Ей пишут какие-то странные люди странные вещи, ее сравнивают с Ксюшей, ее обвиняют, что она развалила мои отношения с Ксенией. Ее это очень задевает, и я с ней об этом много раз говорил, чтобы она не реагировала. И вот когда придет момент – мы покажемся вместе.

Напомним,

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