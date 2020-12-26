Холостячка: Андрей Рыбак назвал девушку, которой сейчас занято его сердце
25 декабря в эфир телеканала СТБ вышел выпуск программы Холостячка. Жизнь после проекта.
Приглашенным гостем программы был 29-летний радиоведущий Андрей Рыбак. За шаг до финала участник покинул шоу Холостячка. Такое решение Мишина сделала после того, как узнала, что за проектом его ждет другая девушка, и она побоялась, чтобы в какой-то момент самой не оказаться на месте той девушки.
Телеведущий Григорий Решетник в программе "Холостячка. Жизнь после проекта" поинтересовался у Рыбака, занято ли его сердце сейчас. Андрей не стал скрывать и признался, что он в отношениях с Алиной, о которой рассказывал Ксюше.
Она сказала мне, что несмотря на все то, что я сделал, и как себя повел – у нее все равно остаются чувства ко мне и она от них не отказывается. Сейчас я понимаю, что все то, что было вначале, – это все было по-настоящему, просто, возможно, я где-то запутался.
Мы говорили об этом, она просто не захотела. На нее сейчас выливается много негатива в соцсетях. Ей пишут какие-то странные люди странные вещи, ее сравнивают с Ксюшей, ее обвиняют, что она развалила мои отношения с Ксенией. Ее это очень задевает, и я с ней об этом много раз говорил, чтобы она не реагировала. И вот когда придет момент – мы покажемся вместе.
Напомним,