Леся Никитюк призналась, что живет с меценатом

24 декабря 2020 16:40 Юлия Крутиева
Леся Никитюк призналась, что живет с меценатом
Ведущая Леся Никитюк
instagram.com/lesia_nikituk

Ведущая Леся Никитюк рассказала, готовит ли подарок своему домашнему любимцу и какие перемены пришлось пережить Рафику.

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На съемочной площадке шоу «Новорічна ніч на каналі «Україна» на канале «Украина» Леся Никитюк появилась в ярком и довольно откровенном наряде. Вместе с Олегом Кензовым они исполнят песню «Кое-что еще». 

За кулисами концерта звезда призналась, что обязательно подарит что-то на Новый год своей собаке Рафику, ведь недавно он перенес огромный стресс.

Рафик бедный страдал в этом году! Ему удалили колокольчики. Это было сделано правильно, хотя конечно, очень жаль животных. И вот буквально перед новогодними праздниками он отошел от операции. У него там уже все зажило, – поделилась Леся.

Ведущая Леся Никитюк / пресс-служба канала Украина
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Более того, пес Леси Никитюк даже получил крутую работу и имеет все шансы стать настоящей всеукраинской звездой.

Он будет лицом корма. Представьте, Рафик станет первым амбассадором корма в Украине. И он будет меценатом – по сути, мой пес реально будет таким маленьким меценатом. Раз в месяц он будет развозить этот корм по приютам. То есть уже сам зарабатывает деньги, – рассказала ведущая.

Леся Никитюк с Рафиком / instagram.com/lesia_nikituk
Напомним, 

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