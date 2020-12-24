Леся Никитюк призналась, что живет с меценатом
Ведущая Леся Никитюк рассказала, готовит ли подарок своему домашнему любимцу и какие перемены пришлось пережить Рафику.
За кулисами концерта звезда призналась, что обязательно подарит что-то на Новый год своей собаке Рафику, ведь недавно он перенес огромный стресс.
Рафик бедный страдал в этом году! Ему удалили колокольчики. Это было сделано правильно, хотя конечно, очень жаль животных. И вот буквально перед новогодними праздниками он отошел от операции. У него там уже все зажило, – поделилась Леся.
Он будет лицом корма. Представьте, Рафик станет первым амбассадором корма в Украине. И он будет меценатом – по сути, мой пес реально будет таким маленьким меценатом. Раз в месяц он будет развозить этот корм по приютам. То есть уже сам зарабатывает деньги, – рассказала ведущая.