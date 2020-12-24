Кохання на виживання-4: участник не устоял перед соблазнительными девушками в сауне

24 декабря 2020 02:00 Юлия Крутиева
Кохання на виживання-4: участник не устоял перед соблазнительными девушками в сауне
Кохання на виживання-4: участник не устоял перед соблазнительными девушками в сауне
пресс-служба

Чем закончилась для участника реалити "Кохання на виживання-4" провокация изменой?

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Семейная пара Вовы и Яны отправилась в Перу, чтобы устроить встряску своим отношениям. Ведь супругов поглотила рутина. Участие в реалити «Кохання на виживання» (Новый канал) могла освежить любовь, но оно превратилось для пары в настоящий кошмар.

В последнем испытании на измену Вова не устоял перед соблазнительными незнакомками в сауне. Мужчина уединился с ними в отдельной комнате. Хотя до секса так и не дошло, да и детектор лжи подтвердил, что за время отношений с Яной супруг ей не изменял, девушка не могла простить его выходку.

Это была комплексная, здоровенная ошибка, – жалел о содеянном Вова. – Считаю, что мое поведение в сауне было ненормальным. Я люблю Яну. Не представляю своей жизни без нее. Единственное, что хочу, чтобы она позволила хотя бы еще раз взять ее за руку.

Девушка не хотела даже смотреть в сторону мужа. Она была подавлена. Неужели по прилету их брак распался?

Процесс примирения был очень долгий и сложный, – признается Яна. – Трудно было опять поверить мужу и научиться доверять. Попробовали начать все с чистого листа. Сделали работу над ошибками. Пришли к выводу, что семья ̶ самое главное и ценное в жизни, и нужно уметь прощать друг друга. Как бы парадоксально это не звучало, проект стал полезным для нас. Семь прожитых в браке лет сделали все обыденным. Мы не ценили, что имели. После провокации осознали, что наша семья может распасться. Стало страшно. Не хотелось разрушить то, что строилось на протяжении стольких лет. Тем более, у нас есть двое деток, которые заслуживают расти и воспитываться в полноценной семье с любящими мамой и папой.

Посмотреть выпуск реалити «Кохання на виживання» с Вовой и Яной можно на сайте Нового канала.

Напомним,

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