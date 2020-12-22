Участник реалити «Кохання на виживання» Владимир боялся, что рептилии его съедят.

Перуанские джунгли Амазонки полны опасностей. Самая длинная река в мире приютила в своих водах жутких обитателей. Здесь живут анаконды, пираньи, гигантские выдры, рыбы-убийцы арапаимы и крокодилы. Хоть местные и опасаются обитателей реки, тех же крокодилов они уплетают за обе щеки. Для этого рептилий выращивают на специальных фермах. На одну из них Новый канал отправил участников «Кохання на виживання» Яну и Вову.

Пара приехала в Перу, чтобы устроить встряску своим отношениям. Но они не представляли, чем обернется путешествие.

Было одновременно и страшно, и интересно, – рассказывает парень. – Крокодилы с таким аппетитом ели рыбу. Они молниеносно ее хватали. Переживал, чтобы меня тоже не съели. Чем я хуже рыбы? Вообще не представлял, как будет происходить отлов крокодила. Было страшновато, но я не подавал виду. Показывал, что у меня все под контролем.

Кохання на виживання-4: участник реалити ловил крокодилов в Перу / пресс-служба Нового канала

Несмотря на то, что крокодилы «домашние», от этого они не менее опасны. По статистике, ежегодно от челюстей рептилий погибает около 1000 человек. Вова мог оказаться в их числе, поэтому Яна предложила отказаться от опасного испытания. Но мужчина пошел до конца.

Чем закончилась ловля крокодила для парня – узнаете сегодня в 19:00 в реалити «Кохання на виживання» на Новом канале.

Напомним,