Кохання на виживання-4: участник реалити ловил крокодилов в Перу

22 декабря 2020 17:20 Юлия Крутиева
Кохання на виживання-4: участник реалити ловил крокодилов в Перу
Кохання на виживання-4: участник реалити ловил крокодилов в Перу
пресс-служба Нового канала

Участник реалити «Кохання на виживання» Владимир боялся, что рептилии его съедят.

Читайте такжеМАСКА: раскрыта тайна, какой костюм стал самым дорогим в шоу
Перуанские джунгли Амазонки полны опасностей. Самая длинная река в мире приютила в своих водах жутких обитателей. Здесь живут анаконды, пираньи, гигантские выдры, рыбы-убийцы арапаимы и крокодилы. Хоть местные и опасаются обитателей реки, тех же крокодилов они уплетают за обе щеки. Для этого рептилий выращивают на специальных фермах. На одну из них Новый канал отправил участников «Кохання на виживання» Яну и Вову. 

Пара приехала в Перу, чтобы устроить встряску своим отношениям. Но они не представляли, чем обернется путешествие. 

Было одновременно и страшно, и интересно, – рассказывает парень. – Крокодилы с таким аппетитом ели рыбу. Они молниеносно ее хватали. Переживал, чтобы меня тоже не съели. Чем я хуже рыбы? Вообще не представлял, как будет происходить отлов крокодила. Было страшновато, но я не подавал виду. Показывал, что у меня все под контролем.

Кохання на виживання-4: участник реалити ловил крокодилов в Перу / пресс-служба Нового канала
Читайте такжеСупер Топ-модель по-украински: кто победил в шоу 21.12.2020
Несмотря на то, что крокодилы «домашние», от этого они не менее опасны. По статистике, ежегодно от челюстей рептилий погибает около 1000 человек. Вова мог оказаться в их числе, поэтому Яна предложила отказаться от опасного испытания. Но мужчина пошел до конца. 

Чем закончилась ловля крокодила для парня – узнаете сегодня в 19:00 в реалити «Кохання на виживання» на Новом канале.  

Напомним, 

Облако тегов

личная жизнь звезд Новый Канал социальные сети новости Кохання на виживання Кохання на виживання-4

Материалы по теме

Холостячка: победитель шоу Александр Эллерт впервые прокомментировал критику в его сторону
Новости

Холостячка: победитель шоу Александр Эллерт впервые прокомментировал критику в его сторону
Не могла вставать с кровати: Michelle Andrade получила серьезную травму во время репетиции
Новости

Не могла вставать с кровати: Michelle Andrade получила серьезную травму во время репетиции
Вызов: смотреть 35 серию онлайн (эфир от 22.12.2020)
Сериалы

Вызов: смотреть 35 серию онлайн (эфир от 22.12.2020)
Хто зверху-10: фоторепортаж самых интересных моментов 17 выпуска
Новости

Хто зверху-10: фоторепортаж самых интересных моментов 17 выпускаЭксклюзив

Популярное на сайте

Холостячка: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 18.12.2020)

Холостячка: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 18.12.2020)
Холостячка: кто победил в шоу 18.12.2020

Холостячка: кто победил в шоу 18.12.2020
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 21.12.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 21.12.2020)
Пес 6 сезон: смотреть онлайн 6 серию (эфир от 15.12.2020)

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 6 серию (эфир от 15.12.2020)

Популярное видео

Холостячка: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 18.12.2020)

Холостячка: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 18.12.2020)
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 21.12.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 21.12.2020)
Пес 6 сезон: смотреть онлайн 6 серию (эфир от 15.12.2020)

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 6 серию (эфир от 15.12.2020)
Пес 6 сезон: смотреть онлайн 5 серию (эфир от 14.12.2020)

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 5 серию (эфир от 14.12.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK