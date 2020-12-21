Супер Топ-модель по-украински: кто победил в шоу 21.12.2020
21 декабря на Новом канале телезрители увидели финальный 10 выпуск реалити Супер Топ-модель по-украински.
Во время финальной речи каждая финалистка убеждала экспертов, что именно она достойна победы. Также девушки во время манифеста рассказывали, как будут влиять на людей и что будут менять в мире, если одержат победу. Кто был максимально убедительным?
И так, победительницей "Супер Топ-модель по-украински" стала Таня Брык.
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