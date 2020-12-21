Супер Топ-модель по-украински: кто победил в шоу 21.12.2020

21 декабря 2020 20:59 Юлия Крутиева
Супер Топ-модель по-украински: кто победил в шоу 21.12.2020
Супер Топ-модель по-украински: кто победил в шоу 21.12.2020
пресс-служба Нового канала

21 декабря на Новом канале телезрители увидели финальный 10 выпуск реалити Супер Топ-модель по-украински.

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У девушек позади 9 недель сложной борьбы, тяжелых испытаний и ожесточенной конкуренции. Таня Брык, Саша Литвин и Даша Майстренко – трое финалисток, которые сегодня боролись за победу в модельном реалити "Супер Топ-модель по-украински".

Во время финальной речи каждая финалистка убеждала экспертов, что именно она достойна победы. Также девушки во время манифеста рассказывали, как будут влиять на людей и что будут менять в мире, если одержат победу. Кто был максимально убедительным?

И так, победительницей "Супер Топ-модель по-украински" стала Таня Брык.

Победительница Супер Топ-модель по-украински Таня Брык

Напомним,

 

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Супер Топ-модель по-украински: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 21.12.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 21.12.2020)
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