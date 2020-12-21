Кохання на виживання-4: участница реалити отказалась проходить испытание в Перу

Эксклюзив 21 декабря 2020 13:10 Юлия Крутиева
Кохання на виживання-4: участница реалити отказалась проходить испытание в Перу
Кохання на виживання-4: участница реалити отказалась проходить испытание в Перу
пресс-служба Нового канала

Участница реалити «Кохання на виживання» Наталья пожертвовала ключом от шкатулки с деньгами.

Читайте такжеМАСКА: для создания одного образа необходимо около 5 тысяч евро
Перед тем, как придумать испытания каждой паре, команда реалити «Кохання на виживання» (Новый канал) изучала психологический портрет партнеров и их проблемы. 

Для Максима и Натальи тоже придумали проверки, которые затрагивали болевые точки их отношений. Одной из таких стал танец туземцев. Ведь девушка отказалась его учить.

Не видела смысла это делать, – объясняет свой поступок Наталья. – Не понимала, каким образом танец мог улучшить наши отношения. Для чего мне это? Ради ключика? Так я не за деньгами сюда приехала. Злилась на Максима, поэтому у меня не было настроения проходить какие-то испытания.

Кохання на виживання-4: участница реалити отказалась проходить испытание в Перу / пресс-служба Нового канала
Из-за нежелания девушки репетировать пара сильно поскандалила. Максим даже попросил прекратить съемки.  

Было неприятно, что Наташа пререкалась с ведущим. Испытания давным-давно подготовлены. Они же все с каким-то смыслом, – рассуждаем мужчина. – Понял, что ничего не будет – ни танцев, ни ключа. Наташа приняла за нас решение, а меня даже не спросила.

И хотя после реалити пара осталась вместе, через год после съемок они расстались. Как закончатся проверки для другой пары – смотрите в реалити «Кохання на виживання» во вторник в 19:00 на Новом канале.  

Кохання на виживання-4: участница реалити отказалась проходить испытание в Перу / пресс-служба Нового канала
Напомним, 

Облако тегов

личная жизнь звезд Новый Канал социальные сети отношения новости телешоу Кохання на виживання эксклюзив телешоу 2020 Кохання на виживання-4

Материалы по теме

Пинк серьезно травмировалась накануне новогодних праздников
Новости

Пинк серьезно травмировалась накануне новогодних праздников
МАСКА: для создания одного образа необходимо около 5 тысяч евро
Новости

МАСКА: для создания одного образа необходимо около 5 тысяч евро
Гороскоп на 22 декабря 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Гороскоп на 22 декабря 2020 для всех знаков Зодиака
Беременная украинская ведущая заразилась коронавирусом
Новости

Беременная украинская ведущая заразилась коронавирусом

Популярное на сайте

Холостячка: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 18.12.2020)

Холостячка: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 18.12.2020)
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 14.12.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 14.12.2020)
Холостячка: кто победил в шоу 18.12.2020

Холостячка: кто победил в шоу 18.12.2020
Пес 6 сезон: смотреть онлайн 6 серию (эфир от 15.12.2020)

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 6 серию (эфир от 15.12.2020)

Популярное видео

Холостячка: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 18.12.2020)

Холостячка: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 18.12.2020)
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 14.12.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 14.12.2020)
Пес 6 сезон: смотреть онлайн 6 серию (эфир от 15.12.2020)

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 6 серию (эфир от 15.12.2020)
Пес 6 сезон: смотреть онлайн 5 серию (эфир от 14.12.2020)

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 5 серию (эфир от 14.12.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK