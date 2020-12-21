Кохання на виживання-4: участница реалити отказалась проходить испытание в Перу
Участница реалити «Кохання на виживання» Наталья пожертвовала ключом от шкатулки с деньгами.
Для Максима и Натальи тоже придумали проверки, которые затрагивали болевые точки их отношений. Одной из таких стал танец туземцев. Ведь девушка отказалась его учить.
Не видела смысла это делать, – объясняет свой поступок Наталья. – Не понимала, каким образом танец мог улучшить наши отношения. Для чего мне это? Ради ключика? Так я не за деньгами сюда приехала. Злилась на Максима, поэтому у меня не было настроения проходить какие-то испытания.
Было неприятно, что Наташа пререкалась с ведущим. Испытания давным-давно подготовлены. Они же все с каким-то смыслом, – рассуждаем мужчина. – Понял, что ничего не будет – ни танцев, ни ключа. Наташа приняла за нас решение, а меня даже не спросила.
И хотя после реалити пара осталась вместе, через год после съемок они расстались. Как закончатся проверки для другой пары – смотрите в реалити «Кохання на виживання» во вторник в 19:00 на Новом канале.