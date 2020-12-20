Холостячка: финалист Алексей Тригубенко прокомментировал свое поражение: Я стал счастливее!

В минувшую пятницу телезрители увидели долгожданный финал романтического реалити Холостячка.

Актриса театра и кино Ксения Мишина сделала свой выбор. Среди двух финалистов – Александра Эллерта и Алексея Тригубенко – Холостячка решила попробовать построить отношения с первым.

Отметим, что в Сети тут же обрушилась волна критики в сторону выбора главной героини проекта. На страницах в соцсетях Саши и Ксюши не было отбоя от хейтеров. Большая часть телезрителей была уверена, что победит Алексей.

Холостячка Ксения Мишина и Алексей Тригубенко / пресс-служба

В своем Инстаграм Мишина ответила подписчикам, что «вошла в ту дверь, которая открылась ей с самой первой встречи. И искра между ней и ее избранником возникла еще в самом начале шоу».

А вот Лешу фолловеры всячески поддерживали в комментариях, выражая свое восхищение ним, как мужчиной. Не остался в стороне и сам Тригубенко, он прокомментировал свой проигрыш в шоу:

Дорогие мои! Да. Это финал! Благодарен за вашу поддержку, веру в меня и нашу с Ксюшей совместную историю! Спасибо проекту «Холостячка» за то, что случилось со мной в 2020! За это время я научился принимать себя, раскрываться жизни, в которой есть чувства и яркие эмоции! Для меня открылся новый мир, в котором я стал счастливее! Любите и будьте любимыми...

Холостячка: участник реалити Алексей Тригубенко / пресс-служба

Узнать, как сложились отношения Ксении и Александра, остались ли они вместе спустя время после завершения реалити, – вы сможете в пятницу, 25 декабря, в программе Холостячка. Жизнь после проекта.

Напомним,