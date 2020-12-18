Холостячка: кто победил в шоу 18.12.2020
18 декабря состоялся долгожданный финал романтического реалити Холостячка.
Но прежде, чем сделать решающий выбор, Ксения отправилась на последние свидания сезона. С Лешей девушка посетила автодром, после чего воспарила под куполом цирка! А со вторым мужчиной – Сашей – совершила полет на параплане. Обе встречи были наполнены экстримом и романтикой.
Кто же завладел сердцем самой желанной женщины страны, и с кем Ксения захотела остаться после проекта и попробовать создать семью?
И так, победителем первого сезона самого романтического шоу Украины Холостячка стал Александр Эллерт.
А вот смогли ли построить отношения вне проекта Ксения и Александр - смотрите в следующую пятницу, 25 декабря, в 19:00 на СТБ в шоу "Холостячка. Жизнь после проекта".