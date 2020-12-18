Холостячка: кто победил в шоу 18.12.2020

18 декабря 2020 23:34 Юлия Крутиева
Холостячка: кто победил в шоу 18.12.2020
Холостячка: кто победил в шоу 18.12.2020
пресс-служба

18 декабря состоялся долгожданный финал романтического реалити Холостячка.

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Два решающих свидания, двое особых для Ксении Мишиной мужчин, и только одному из них Холостячка скажет "Да" и примет от него кольцо.

Но прежде, чем сделать решающий выбор, Ксения отправилась на последние свидания сезона. С Лешей девушка посетила автодром, после чего воспарила под куполом цирка! А со вторым мужчиной – Сашей – совершила полет на параплане. Обе встречи были наполнены экстримом и романтикой. 

Кто же завладел сердцем самой желанной женщины страны, и с кем Ксения захотела остаться после проекта и попробовать создать семью?

И так, победителем первого сезона самого романтического шоу Украины Холостячка стал Александр Эллерт.

Саша Эллерт стал победителем проекта Холостячка / пресс-служба

А вот смогли ли построить отношения вне проекта Ксения и Александр - смотрите в следующую пятницу, 25 декабря, в 19:00 на СТБ в шоу "Холостячка. Жизнь после проекта".

Холостячка Ксения Мишина и Александр Эллерт

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