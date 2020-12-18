Джиллиан Андерсон рассталась с бойфрендом спустя четыре года отношений

18 декабря 2020 16:20 Юлия Крутиева
Джиллиан Андерсон рассталась с бойфрендом спустя четыре года отношений
Актриса Джиллиан Андерсон
instagram.com/gilliana

Для многих звезд 2020 год стал годом испытаний. Столкнуться с ними пришлось и Джиллиан Андерсон.

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Если для теннисистки Марии Шараповой уходящий год внес приятные перемены в ее личную жизнь, то Джиллиан Андерсон пришлось вновь оказаться в списке «холостячек».

Сегодня стало известно, что звезда сериала «Корона» рассталась со сценаристом нашумевшей картины о жизни британской королевской семьи Питером Морганом.

Разойтись пара решила после четырех лет отношений. Что послужило причиной расставания – Джиллиан и Питер не называет. Но расставить точки над «і» им удалось тихо и мирно.

Джиллиан Андерсон и Питер Морган / instagram.com/gilliana
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За год до начала отношений с актрисой Питер со скандалом развелся со своей супругой Лилой Шварценберг, которая родила ему пятерых детей. Джиллиан же сейчас воспитывает троих детей: дочь Пайпер Мару и сыновей Оскара и Феликса.

Напомним, 

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