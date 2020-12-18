Холостячка: Ксения Мишина познакомит финалистов со своим отцом и сделает свой выбор

18 декабря 2020 02:40 Юлия Крутиева
Холостячка: Ксения Мишина познакомит финалистов со своим отцом и сделает свой выбор
Холостячка: Ксения Мишина познакомит финалистов со своим отцом и сделает свой выбор
пресс-служба

В эту пятницу, 18 декабря, в 19:00 на СТБ телезрители увидят финальный выпуск романтического реалити «Холостячка», в котором Ксения Мишина сделает судьбоносный выбор.

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Однако перед этим девушка представит финалистов своему близкому человеку – отцу. Познакомиться с отцом избранницы – важное и ответственное событие. Ксения Мишина пригласит Сашу и Лешу на индивидуальные свидания, где и представит их близкому человеку.

На этой неделе я хочу познакомить мужчин со своим папой. Мне его мнение очень важно и ценно. С высока своих лет и опыта он больше разбирается в людях, – скажет Ксюша.

Холостячка Ксения Мишина / пресс-служба

Отец Холостячки признается:

Это для меня волнительный день.

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Одному из мужчин отец девушки предложит научиться управлять маленьким самолетом, а со вторым – отправится на рыбалку. С каждым из претендентов на сердце дочери мужчина откровенно поговорит на тему отношений и семьи. Каким будет мнение отца Ксении о ее избранниках? Кто из них не откажется от алкоголя, несмотря на негативное отношение девушки?

Смотрите финальный выпуск романтического реалити «Холостячка» уже в эту пятницу, 18 декабря, в 19:00 на СТБ!

Напомним,

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