Холостячка: Ксения Мишина познакомит финалистов со своим отцом и сделает свой выбор

В эту пятницу, 18 декабря, в 19:00 на СТБ телезрители увидят финальный выпуск романтического реалити «Холостячка», в котором Ксения Мишина сделает судьбоносный выбор.

Однако перед этим девушка представит финалистов своему близкому человеку – отцу. Познакомиться с отцом избранницы – важное и ответственное событие. Ксения Мишина пригласит Сашу и Лешу на индивидуальные свидания, где и представит их близкому человеку.

На этой неделе я хочу познакомить мужчин со своим папой. Мне его мнение очень важно и ценно. С высока своих лет и опыта он больше разбирается в людях, – скажет Ксюша.

Холостячка Ксения Мишина / пресс-служба

Отец Холостячки признается:

Это для меня волнительный день.

Одному из мужчин отец девушки предложит научиться управлять маленьким самолетом, а со вторым – отправится на рыбалку. С каждым из претендентов на сердце дочери мужчина откровенно поговорит на тему отношений и семьи. Каким будет мнение отца Ксении о ее избранниках? Кто из них не откажется от алкоголя, несмотря на негативное отношение девушки?

Смотрите финальный выпуск романтического реалити «Холостячка» уже в эту пятницу, 18 декабря, в 19:00 на СТБ!

Напомним,