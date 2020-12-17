Возмездие: ТОП-5 фактов про сериал с Андреем Фединчиком в главной роли

Эксклюзив 17 декабря 2020 22:37 Юлия Крутиева
Возмездие: ТОП-5 фактов про сериал с Андреем Фединчиком в главной роли
Возмездие: ТОП-5 фактов про сериал с Андреем Фединчиком в главной роли
пресс-служба

18 декабря в 21:15 телеканал 2+2 покажет детективный триллер "Возмездие" с Андреем Фединчиком в главной роли.

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Герой Андрея Фединчика в сериале "Возмездие" – богатый, умный и успешный адвокат Артур Волков, которому придется жестоко поплатиться за свои ошибки и беспринципность. TV.UA собрали главные факты про остросюжетный сериал.

Факт 1

Самым сложным этапом подготовки стал именно поиск актеров на главные роли. Кастинги длились почти 2 месяца!

Факт 2

На главную роль пробовались более 20 известных украинских актеров. Окончательный выбор пал на Андрея Фединчика. 

Также в сериале сыграли Екатерина Варченко, Дмитрий Сова, Александр Пискунов, Павел Костицын, Ирина Бондаренко и другие.

Сериал Возмездие на 2+2 / пресс-служба

Факт 3

Ради проекта Катя Варченко решилась на смену имиджа и прямо в кадре остригла себе волосы.

Уже в процессе сьемок выяснилось, что меня постригут, – рассказывает актриса. – Да еще и в кадре! Того требовал сюжет – это еще одна интрига нашей истории. Но для меня это не проблема, такая работа актрисы. Главное, чтобы все было в радость и в удовольствие.

Факт 4

Самый длинный съемочный день длился около 15 часов!

Факт 5

Во время сьемок экшн-сцены с Андреем Фединчиком съемочную группу чуть не задержала полиция.

В одной из первых сцен я спешу на заседание суда. Еду на большом Мерседесе, опаздываю и подрезаю машины на дороге. В кадре был именно я, не дублер, – рассказывает актер. – Когда мы снимали резкий разворот через двойную сплошную, за нами поехала полиция. Остановили, хотели задержать. Но мы объяснили, что снимаем сериал, что на дороге было пусто и мы никому не мешаем. Так что нас отпустили.

Сериал Возмездие на 2+2 / пресс-служба

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Напомним, в центре сюжета сериала «Возмездие» –  умный, богатый, беспринципный адвокат Артур Волков, который за щедрое вознаграждение успешно оправдывает настоящих убийц и негодяев. Ни одного проигранного дела и ни малейших угрызений совести – Волков убежден, его клиент невиновен, если этого не докажет обвинение. Все меняется после того, как оправданный Артуром маньяк Виктор Павлов убивает его жену. Адвокат чувствует, что ответственность за смерть женщины лежит на его плечах, и теперь у него новая цель – поймать Павлова, который благодаря ему оказался на свободе, и остановить серию жестоких преступлений.   

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