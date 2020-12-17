Возмездие: ТОП-5 фактов про сериал с Андреем Фединчиком в главной роли
18 декабря в 21:15 телеканал 2+2 покажет детективный триллер "Возмездие" с Андреем Фединчиком в главной роли.
Факт 1
Самым сложным этапом подготовки стал именно поиск актеров на главные роли. Кастинги длились почти 2 месяца!
Факт 2
На главную роль пробовались более 20 известных украинских актеров. Окончательный выбор пал на Андрея Фединчика.
Также в сериале сыграли Екатерина Варченко, Дмитрий Сова, Александр Пискунов, Павел Костицын, Ирина Бондаренко и другие.
Факт 3
Ради проекта Катя Варченко решилась на смену имиджа и прямо в кадре остригла себе волосы.
Уже в процессе сьемок выяснилось, что меня постригут, – рассказывает актриса. – Да еще и в кадре! Того требовал сюжет – это еще одна интрига нашей истории. Но для меня это не проблема, такая работа актрисы. Главное, чтобы все было в радость и в удовольствие.
Факт 4
Самый длинный съемочный день длился около 15 часов!
Факт 5
Во время сьемок экшн-сцены с Андреем Фединчиком съемочную группу чуть не задержала полиция.
В одной из первых сцен я спешу на заседание суда. Еду на большом Мерседесе, опаздываю и подрезаю машины на дороге. В кадре был именно я, не дублер, – рассказывает актер. – Когда мы снимали резкий разворот через двойную сплошную, за нами поехала полиция. Остановили, хотели задержать. Но мы объяснили, что снимаем сериал, что на дороге было пусто и мы никому не мешаем. Так что нас отпустили.