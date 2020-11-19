Вызов: ТОП-7 интересных фактов об уникальном проекте канала Украина

Эксклюзив 19 ноября 2020 01:30 Юлия Крутиева
Вызов: ТОП-7 интересных фактов об уникальном проекте канала Украина
Вызов: ТОП-7 интересных фактов об уникальном проекте канала Украина
пресс-служба канала Украина

23 ноября в 17:00 зрители телеканала Украина увидят первые серии уникального проекта "Вызов", который расскажет о реальных ситуациях и операциях спасения людей.

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40-серийная картина "Вызов" – первый украинский телепроект, который был создан благодаря тесному сотрудничеству с Государственной службой Украины по чрезвычайным ситуациям. Мы собрали самые интересные факты о фильме, которые завоюют внимание зрителей!

Факт 1

Идея сериала о спасателях возникла у руководителя «Вызова» Светланы Усенко около 3-х лет назад. Все это время велась работа над созданием сериала, собирались кейсы – реальные истории трудовых будней работников ГСЧС. Писался сценарий, велись переговоры, набиралась команда творцов.

 

Факт 2

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Съемки «Вызова» запускались дважды. Первые серии были отсняты в начале марта 2020 года и прямо во время работы актеры узнали о введении карантина. Возобновили творческий процесс в конце мая, когда сняли ограничения. Но группе пришлось договариваться заново о всех локациях и работать с соблюдением всех карантинных норм. И хоть многие актеры для реалистичности кадра отказались от грима, тем, кому он необходим, наносился тоже по специальным правилам – одноразовыми аппликаторами. И, если в кадре актеры могли находиться без масок, то все остальные участники процесса использовали маски или защитные экраны.

Факт 3

Каждая серия «Вызова» покажет 2 истории спасения людей. То есть зрители ознакомятся сразу с 80-тью реальными ситуациями, с которыми сталкивались спасатели. Так, для 40 серий было отснято около 5 ДТП, где было «испорчено» более 20 машин, 10 чрезвычайных ситуаций на воде, с задействованными спасательными катерами и всевозможной техникой, множество взрывов, пожаров, подъемов на балконы и крыши многоэтажных домов!

Факт 4

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Для актеров эта работа тоже была неким испытанием на прочность. График съемок, работа с новой техникой, изучение терминов и героизм, который удавалось проявлять на площадке. Почти все актеры отказались от помощи дублеров и каскадеров, и всевозможные трюки исполняли самостоятельно. Так, Сергей Кучеренко, который сыграл командира спасательного отряда – Лиховия, пошел на собственный подвиг и залез на балкон, высотой около 12 метров. Геннадий Попенко – исполнитель роли майора ГСЧС – Клименко, хоть и не имеет фобий и страхов, вкусил сложности работы спасателей сполна. В первый съемочный день актер был вынужден залезть на башенный кран, высотой до 100 метров, а так как в марте погода переменчивая, дублей было нечисленное количество. Актер даже признался, что немного простудился, но правильный режим и оперативная реакция быстро вернули его к рабочему процессу.

Факт 5

Роль кинолога в картине «Вызов» исполнила актриса Евгения Нечипоренко. Молодая артистка довольно маленькая и хрупкая, к тому же еще в детстве имела неприятный инцидент с собакой, которая укусила ее за губу. По словам актрисы, она не только не боялась работать с четырехлапой партнершей Сати, но и пыталась приручить профессионального пса. А насколько актрисе это удалось, зрители увидят 23 ноября в эфире канала «Украина».

Факт 6

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Так как каждый день участники съемочного процесса подвергали себя опасности, на площадке был журнал техники безопасности, который до запуска работы подписывала вся творческая группа во главе с режиссерами. В журнале были прописаны пункты, что каждый участник ознакомлен с необходимыми нормами.

Факт 7

Съемки сериала проходили на самых разнообразных локациях. Некоторые из них будут впервые показаны в украинском кино! Так, к примеру, творческая группа побывала в экспедиции в Нежине, где сняли серию о спасении людей вертолетом. А также впервые в истории для телепроекта открылась дверь киевского метрополитена. По словам руководителя проекта Светланы Усенко, серия в метро стала самой сложной и дорогой из всех 40-ка!

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