МАСКА: известная украинская певица стала первым звездным детективом гипершоу
Загадочное и невероятно зрелищное шоу «МАСКА» по популярному формату The Masked Singer, который стал самым громким хитом во всем мире, скоро увидят украинские зрители.
Песни Оли Поляковой непременно стают главными хитами страны, на ее концертах всегда аншлаги, а клипы набирают многомиллионные просмотры на Youtube. Артистка делает самые громкие в Украине концертные шоу, которые с интересом обсуждает вся страна, ведь она как никто другой знает, как создать атмосферу настоящего праздника. К тому же Оля всегда говорит, что думает, и за это ее так любят украинцы. Певица находится в прекрасных отношениях со многими украинскими звездами, так что проницательность и опыт помогут ей выдвигать различные версии, кто же может скрываться под причудливыми костюмами.
Я очень рада стать детективом самого крутого шоу на телевидении, которое завоевало любовь сотен миллионов зрителей во всем мире. Потому что быть участником мне было бы сложно, – уверена Оля Полякова. – Меня же сразу отгадают из-за моего тембра голоса. Даже если буду в парике, в очках и в костюме бомжа, как только я открою рот, сразу повернется 10 человек и скажет, что это Оля Полякова (смеется). Потому что спутать мой голос невозможно ни с кем.
Оля знает все об украинском шоу-бизнесе и всех его участниках. Она умна, сообразительна и очень проницательна. Поэтому в шоу «МАСКА» Оля Полякова будет отгадывать участников по их стилю исполнения и поведению. А ее неповторимое чувство юмора придаст нашему шоу особенной атмосферы веселья, – комментирует директор департамента развлекательных программ канала «Украина» Анатолий Сябро.
Как сообщалось ранее, украинский проект «МАСКА» будет состоять из рекордных для популярного формата The Masked Singer 12 эпизодов и поражает своими масштабами. Участниками музыкального шоу-детектива «МАСКА» на канале «Украина» станут украинские звезды – актеры, музыканты, комики, спортсмены, политики, ведущие и певцы. Но их личности – тайна, разгадать которую должны зрители. Ведущим телепроекта станет Владимир Остапчук.
Напомним,