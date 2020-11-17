МАСКА: известная украинская певица стала первым звездным детективом гипершоу

17 ноября 2020 12:25 Юлия Крутиева
МАСКА: известная украинская певица стала первым звездным детективом гипершоу
МАСКА: известная украинская певица стала первым звездным детективом гипершоу
пресс-служба канала Украина

Загадочное и невероятно зрелищное шоу «МАСКА» по популярному формату The Masked Singer, который стал самым громким хитом во всем мире, скоро увидят украинские зрители.

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Канал «Украина», который создает украинскую адаптацию оригинального телепроекта, активно готовится к премьере. И наконец раскрывает имя первого звездного детектива шоу «МАСКА». Им станет известная певица, любимица зрителей, поп-королева сцены Оля Полякова. 

Песни Оли Поляковой непременно стают главными хитами страны, на ее концертах всегда аншлаги, а клипы набирают многомиллионные просмотры на Youtube. Артистка делает самые громкие в Украине концертные шоу, которые с интересом обсуждает вся страна, ведь она как никто другой знает, как создать атмосферу настоящего праздника. К тому же Оля всегда говорит, что думает, и за это ее так любят украинцы. Певица находится в прекрасных отношениях со многими украинскими звездами, так что проницательность и опыт помогут ей выдвигать различные версии, кто же может скрываться под причудливыми костюмами.

Я очень рада стать детективом самого крутого шоу на телевидении, которое завоевало любовь сотен миллионов зрителей во всем мире. Потому что быть участником мне было бы сложно, – уверена Оля Полякова. – Меня же сразу отгадают из-за моего тембра голоса. Даже если буду в парике, в очках и в костюме бомжа, как только я открою рот, сразу повернется 10 человек и скажет, что это Оля Полякова (смеется). Потому что спутать мой голос невозможно ни с кем.

Певица Оля Полякова / пресс-служба канала Украина
Вместе с командой звездных детективов, имена которых держатся пока в секрете, артистка будет комментировать исполнение, постановки участников, их вокальные данные, а также помогать зрителям угадать – кто же скрывается за маской. 

Оля знает все об украинском шоу-бизнесе и всех его участниках. Она умна, сообразительна и очень проницательна. Поэтому в шоу «МАСКА» Оля Полякова будет отгадывать участников по их стилю исполнения и поведению. А ее неповторимое чувство юмора придаст нашему шоу особенной атмосферы веселья, – комментирует директор департамента развлекательных программ канала «Украина» Анатолий Сябро.

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Задача звездных детективов в музыкальном шоу «МАСКА» – вместе с телезрителями постараться понять, какие знаменитости прячутся под масками. Включаясь в эту увлекательную игру, они также проанализируют подсказки, которые участники будут давать перед выступлениями и зададут им интересующие вопросы.

Как сообщалось ранее, украинский проект «МАСКА» будет состоять из рекордных для популярного формата The Masked Singer 12 эпизодов и поражает своими масштабами. Участниками музыкального шоу-детектива «МАСКА» на канале «Украина» станут украинские звезды – актеры, музыканты, комики, спортсмены, политики, ведущие и певцы. Но их личности – тайна, разгадать которую должны зрители. Ведущим телепроекта станет Владимир Остапчук.

Напомним, 

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