Полуторагодовалый сын Регины Тодоренко получил серьезную травму руки

16 ноября 2020 14:10 Юлия Крутиева
Полуторагодовалый сын Регины Тодоренко получил серьезную травму руки
Регина Тодоренко с сыном
instagram.com/reginatodorenko

Семье Регины Тодоренко пришлось столкнуться с неприятностями.

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Касаются они сына Регины Тодоренко и Влада Топалова Михаила. На днях мальчику, которому нет еще двух лет, понадобилась экстренная помощь медиков.

На своей странице в Инстаграм Регина сообщила, что Майкл сломал руку. Что послужило причиной такой неприятности, телеведущая решила не признаваться.

Регина Тодоренко с сыном / instagram.com/reginatodorenko
Из-за полученной травмы Миша не может спокойно спать. Также звезда находилась в поисках спокойных игр, чтобы занять любопытного сына, и отвлечь его внимание от ручки.

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За помощью она отправилась к своим фолловерам. Она попросила публику подсказать ей спокойные игры, которыми можно занять активного мальчишку.

Сломал лапу наш медведь. Спасибо всем, кто откликнулся на просьбу прислать варианты спокойных игр, - пишет Тодрренко в Инстаграм. - Мне до слез было приятно, когда нам написала @leno4ka_kulikova и привезла целый̆ волшебный мешок игр. Михаил Владиславович доволен и даже забыл о том, что всю ночь просыпался от боли в ручке.

Сын Регины Тодоренко Михаил / instagram.com/reginatodorenko
Напомним, 

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