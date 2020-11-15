Танці з зірками-2020: Влада Яму увезли в больницу прямо с прямого эфира шоу

15 ноября 2020 23:58 Юлия Крутиева
Танці з зірками-2020: Влада Яму увезли в больницу прямо с прямого эфира шоу
Танці з зірками-2020: Влад Яма
пресс-служба

15 ноября на 1+1 в эфир вышел 12 выпуск проекта "Танці з зірками-2020". Это был четвертьфинал танцевального шоу.

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В двенадцатом прямом эфире «Танців з зірками» участников ждало настоящее испытание танцами. Это был драматический выпуск сезона, во время которого стали известны имена полуфиналистов.

Пары исполнили три танца на паркете: один – со своим партнером, второй – с судьей проекта и финальный – «танец за жизнь», который методом жеребьевки выпал паре.

Солистка группы "The Hardkiss" станцевала на паркете со своим партнером Димой Жуком и  самым строгим судьей проекта Владом Ямой венский вальс под Mans world - "James Brown". Данный танец участники подготовили в очень сжатые сроки – всего за сутки.

К сожалению, во время выступления в прямом эфире Влад Яма сильно травмировался и он срочно был отправлен в больницу.

Хореограф Влад Яма получил травму во время танца / instagram.com/vladyama_official

У него серьезная травма и сегодня он уже не вернется в свое кресло, – заявил в эфире ведущий Юрий Горбунов. – Влад, надеемся, что ты займешь свое место на следующей неделе. Мы поддерживаем тебя!

Позже на своей странице в Инстаграм Влад Яма в сториз рассказал:

Со мной все в порядке. Нужно сделать снимок, что-то с пальцем.

Напомним,

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