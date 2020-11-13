Холостячка: сразу 2 участника покинули проект в 4 выпуске от 13.11.2020
13 ноября на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 4 выпуск самого романтического реалити Холостячка.
Во время пресс-конференции, на которую Ксения пригласила мужчин, были раскрыты проблемы с законом одного из участников! Чье откровение довело Холостячку до слез и обернулось его вылетом из проекта еще до церемонии роз? Речь идет про Назара.
И так, в 4 выпуске реалити Холостячка от 13.11.2020 покинули проект:
30-летний Назар Дзивульский
33-летний бизнесмен Илья Рыбальченко
Новый выпуск реалити "Холостячка" смотрите в следующую пятницу, 20 ноября, в 19:00 на СТБ.