Холостячка: сразу 2 участника покинули проект в 4 выпуске от 13.11.2020

13 ноября 2020 23:51 Юлия Крутиева
Холостячка: сразу 2 участника покинули проект в 4 выпуске от 13.11.2020

13 ноября на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 4 выпуск самого романтического реалити Холостячка.

Читайте такжеИракли Макацария – о личной жизни: Встречаюсь с одной девушкой, а через неделю – с другой
Ксения Мишина продолжает больше узнавать мужчин и продолжает ходить с ними на групповые и индивидуальные свидания. Однако на этой неделе Холостячка была шокирована информацией, которую ей преподнесли на одном из свиданий.

Во время пресс-конференции, на которую Ксения пригласила мужчин, были раскрыты проблемы с законом одного из участников! Чье откровение довело Холостячку до слез и обернулось его вылетом из проекта еще до церемонии роз? Речь идет про Назара.

И так, в 4 выпуске реалити Холостячка от 13.11.2020 покинули проект:

30-летний Назар Дзивульский

33-летний бизнесмен Илья Рыбальченко

Новый выпуск реалити "Холостячка" смотрите в следующую пятницу, 20 ноября, в 19:00 на СТБ.

Облако тегов

СТБ кто покинул шоу новости телешоу Ксения Мишина телешоу 2020 Холостячка

Материалы по теме

Невероятная правда о звездах: ревизия звездного авто и провокационные вопросы
Анонсы на ТВ

Невероятная правда о звездах: ревизия звездного авто и провокационные вопросы
Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 13.11.2020
Телешоу

Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 13.11.2020
Лунный гороскоп на 14 ноября 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Лунный гороскоп на 14 ноября 2020 для всех знаков Зодиака
Магнитные бури сегодня в Украине
ЗОЖ

Магнитные бури сегодня в Украине

Популярное на сайте

Холостячка: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 13.11.2020)

Холостячка: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 13.11.2020)
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 09.11.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 09.11.2020)
Маскарад: кто победил в шоу от 07.11.2020

Маскарад: кто победил в шоу от 07.11.2020
Перевод не требуется: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 07.11.2020)

Перевод не требуется: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 07.11.2020)

Популярное видео

Холостячка: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 06.11.2020)

Холостячка: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 06.11.2020)
Холостячка: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 13.11.2020)

Холостячка: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 13.11.2020)
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 09.11.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 09.11.2020)
Перевод не требуется: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 07.11.2020)

Перевод не требуется: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 07.11.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK