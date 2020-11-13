Холостячка: сразу 2 участника покинули проект в 4 выпуске от 13.11.2020

13 ноября на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 4 выпуск самого романтического реалити Холостячка.

Ксения Мишина продолжает больше узнавать мужчин и продолжает ходить с ними на групповые и индивидуальные свидания. Однако на этой неделе Холостячка была шокирована информацией, которую ей преподнесли на одном из свиданий.

Во время пресс-конференции, на которую Ксения пригласила мужчин, были раскрыты проблемы с законом одного из участников! Чье откровение довело Холостячку до слез и обернулось его вылетом из проекта еще до церемонии роз? Речь идет про Назара.

И так, в 4 выпуске реалити Холостячка от 13.11.2020 покинули проект:

30-летний Назар Дзивульский

33-летний бизнесмен Илья Рыбальченко

Новый выпуск реалити "Холостячка" смотрите в следующую пятницу, 20 ноября, в 19:00 на СТБ.