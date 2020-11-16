Вера Брежнева назвала факторы, сыгравшие роль в становлении ее сексуальной и женственной

16 ноября 2020 11:50 Юлия Крутиева
Вера Брежнева назвала факторы, сыгравшие роль в становлении ее сексуальной и женственной
Супер Топ-модель по-украински: певица Вера Брежнева
пресс-служба Нового канала

Певица Вера Брежнева поделилась личной историей во время съемок «Супер Топ-модели по-украински» на Новом канале.

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Вера Брежнева – одна из самых желанных украинских певиц. В ее копилке – десятки наград, среди которых «Женщина года» и «Самая сексуальная женщина». И хотя в это трудно поверить, свою женственность артистка приняла не сразу. Об этом Вера рассказала во время съемок модельного реалити Нового канала «Супер Топ-модель по-украински», став его приглашенным звездным экспертом.

В детстве мы поехали отдыхать с папой и сестрами. Однажды он нас расчесывал и решил коротко постричь. Отвел в салон, где меня постригли под горшок. С тех пор я не могла отрастить волосы. Они отрастали, мне не нравилось, и я снова стриглась. Так продолжалось до 18 лет, – призналась Вера Брежнева. – С короткими волосами мне было очень тяжело чувствовать себя женственной.

Вера Брежнева / пресс-служба

Но волосы – лишь один из факторов, сыгравший свою роль в становлении Веры Брежневой сексуальной, женственной, притягательной.

До сих пор не знаю, что именно повлияло на то, что я наконец-то открыла в себе женственность: что отрастила волосы или приняла себя, или что стала мамой (Вера родила дочь в 19 лет, – прим. ред.), – отметила певица.

Вера Брежнева в реалити Супер Топ-модель по-украински / пресс-служба

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На модельном реалити девушки снимали для Веры Брежневой beauty-видео, рекламируя ее новую линейку помад. Кто справился с этим заданием лучше всего, узнаете уже в сегодняшнем выпуске. Смотрите «Супер Топ-модель по-украински» каждый понедельник в 19:00 на Новом канале!

Напомним,

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