Вера Брежнева назвала факторы, сыгравшие роль в становлении ее сексуальной и женственной
Певица Вера Брежнева поделилась личной историей во время съемок «Супер Топ-модели по-украински» на Новом канале.
В детстве мы поехали отдыхать с папой и сестрами. Однажды он нас расчесывал и решил коротко постричь. Отвел в салон, где меня постригли под горшок. С тех пор я не могла отрастить волосы. Они отрастали, мне не нравилось, и я снова стриглась. Так продолжалось до 18 лет, – призналась Вера Брежнева. – С короткими волосами мне было очень тяжело чувствовать себя женственной.
Но волосы – лишь один из факторов, сыгравший свою роль в становлении Веры Брежневой сексуальной, женственной, притягательной.
До сих пор не знаю, что именно повлияло на то, что я наконец-то открыла в себе женственность: что отрастила волосы или приняла себя, или что стала мамой (Вера родила дочь в 19 лет, – прим. ред.), – отметила певица.
Напомним,