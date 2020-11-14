Алена Шоптенко рассказала, за что полюбила мужа: откровенно о личном

14 ноября 2020 17:00 Катерина Даниленко
Алена Шоптенко рассказала, за что полюбила мужа: откровенно о личном
Хореограф Алена Шоптенко
социальная сеть Instagram

Хореограф Алена Шоптенко стала гостей нового выпуска шоу "Слава +", где рассказала интересные подробности личной жизни.

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Так, знаменитость призналась, как будущему супругу Алексею удалось завоевать ее сердце, за что она больше всего уважает своего мужчину и существует ли в их браке дружба.

При знакомстве танцовщица, прежде всего, обратила внимание на то, какой заботливый ее избранник, а также отметила его ум.

Он покорил меня своей заботой. Я влюблена в его мозг. Мой муж — он абсолютный гений в том, что он делает. Как в это можно не влюбиться,
‒ откровенничает звезда.

Хореограф Алена Шоптенко с мужем / социальная сеть Instagram

Также Шоптенко считает, что дружба важна в отношениях между двумя половинками, однако не должна занимать первое место. По словам женщины, супруги имеют другие обязанности в браке.

Муж должен быть другом. Но супружеские отношения не могут строиться только на дружбе. Потому что мужчина, женщина ‒ у каждого есть свои потребности. Каждый занимает свою позицию, у каждого есть своя зона ответственности. Мы друзья друг для друга, но при этом, я, например, благодарна, что он меня не посвящает в какие-то свои рабочие штуки. Мне интересно все, что происходит в его жизни, но я уважаю то, что он не хочет делиться какими-то проблемами. Потому что он, как мужчина, считает, что он не может жаловаться. Хотя я готова, я не буду воспринимать это как слабость,
‒ утверждает знаменитость.

Хореограф Алена Шоптенко с мужем и сыном / социальная сеть Instagram
 

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Что касается ревности, то возлюбленным она хорошо знакома. Правда показывать ее Алена и Алексей стараются очень редко.

Муж всяческими способами пытается показать, что не ревнивый… Он никогда не запрещал мне заниматься тем, чем я занимаюсь. Он уважает мою профессию. Он восхищается тем, что я так долго и упорно иду в одном направлении. По поводу ревности… Любой нормальный мужчина будет ревновать. Я тоже ревнивый человек,
‒ добавила Шоптенко.

Напомним,

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