Алена Шоптенко показала модный аутфит: в полосатом пиджаке
Хореограф Алена Шоптенко, которая лишь недавно переболела коронавирусом, похоже, полностью восстановилась и готова радовать своих поклонников.
Наслаждаться любимым временем года звезда предпочла в синих джинсах, белой футболке и строгом полосатом пиджаке. Модный аутфит дополнили прическа с небрежной гулькой, черный клатч и яркий маникюр.
Алена и ее любимая осень,‒ написала под снимком артистка.
Напомним,
- Alyona Alyona рассказала, как решилась на откровенную съемку в белье: Это всего лишь тело.
- Арнольд Шварценеггер перенес очередную операцию на сердце.