Алена Шоптенко показала модный аутфит: в полосатом пиджаке

25 октября 2020 16:00 Катерина Даниленко
Алена Шоптенко показала модный аутфит: в полосатом пиджаке
Хореограф Алена Шоптенко
социальная сеть Instagram

Хореограф Алена Шоптенко, которая лишь недавно переболела коронавирусом, похоже, полностью восстановилась и готова радовать своих поклонников.

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Танцовщица проводит последние теплые деньки на прогулке, модничая стильным луком. Яркие кадры появились в Instagram знаменитости.

Наслаждаться любимым временем года звезда предпочла в синих джинсах, белой футболке и строгом полосатом пиджаке. Модный аутфит дополнили прическа с небрежной гулькой, черный клатч и яркий маникюр.

Алена и ее любимая осень,
‒ написала под снимком артистка.

Хореограф Алена Шоптенко / социальная сеть Instagram

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Осенний образ пришелся по душе подписчикам Шоптенко. Они засыпали звезду комплиментами в комментариях: «Осень очень к лицу», «Аленка, Вы просто прекрасны. Будьте всегда счастливы», «Рада, что вы уже выздоровели! Вы красотка!», «Такая милая и трогательная», «Простой и лаконичный образ. Это всегда в моде».

Напомним,

Хореограф Алена Шоптенко / социальная сеть Instagram
 

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