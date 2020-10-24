В новом фильме Disney роль Золушки исполнит темнокожий американский актер: сказка уже не та
Начинающая американская звезда Чоузен Джейкобс отхватил еще одну главную роль в полном метре.
История о Золушке будет совсем нетипичная. 19-летний Чоузен примеряет на себя роль начинающего дизайнера кроссовок, который работает продавцом в обувном магазине. Свой талант и желание заниматься любимым делом ему приходится скрывать от злого отчима и двух сводных братьев.
Выход ремейка запланирован на 2021 год.
Напомним,
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