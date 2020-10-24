В новом фильме Disney роль Золушки исполнит темнокожий американский актер: сказка уже не та

Начинающая американская звезда Чоузен Джейкобс отхватил еще одну главную роль в полном метре.

Актер, который стал популярным после выхода фильма «Оно», исполнит роль современной Золушки в новом фильме «Sneakerella». Сообщили об этом на странице медиаконгломерата Disney в Twitter.

Чоузен Джейкобс сыграет Золушку в новом фильме Disney / социальная сеть Instagram

История о Золушке будет совсем нетипичная. 19-летний Чоузен примеряет на себя роль начинающего дизайнера кроссовок, который работает продавцом в обувном магазине. Свой талант и желание заниматься любимым делом ему приходится скрывать от злого отчима и двух сводных братьев.

Действие кинокартины происходит в Нью-Йорке, а вместо принцессы парень влюбится в дочь легенды баскетбола и спортивного магната Дариуса Кинга.

Выход ремейка запланирован на 2021 год.

Напомним,