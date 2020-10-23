Кохання на виживання-4: фоторепортаж 6 выпуска реалити от 20.10.2020 – что осталось за кадром

Эксклюзив 23 октября 2020 10:35 Юлия Крутиева
Кохання на виживання-4: фоторепортаж 6 выпуска реалити от 20.10.2020 – что осталось за кадром
Кохання на виживання-4: фоторепортаж 6 выпуска реалити от 20.10.2020 – что осталось за кадром
пресс-служба Нового канала

Испытания в реалити Кохання на виживання не для слабонервных и предложение руки и сердца.

Читайте такжеАвантюра: на канале Украина – премьера фильма
Создание реалити «Кохання на виживання» (Новый канал) – долгий процесс. Испытания в Перу, которые в эфире длятся полтора часа, снимают несколько дней. Проверку на детекторе лжи и измену снимают еще на родине. И некоторые моменты остаются за кадром.

Например, пару Ильи и Насти ограбили в перуанском аэропорту перед вылетом в Украину. Им пришлось провести еще несколько дней в Латинской Америке, чтобы восстановить документы и дождаться мест на новый рейс в Европу. Осталось за кадром и крутое событие у другой пары. Дмитрий после пяти испытаний сделал предложение своей девушке Марго прямо перед открытием шкатулок с деньгами.

Кохання на виживання-4: фоторепортаж 6 выпуска реалити от 20.10.2020 – что осталось за кадром / пресс-служба

Мы очень расстроились, что это не вставили в эфир, – признается девушка. – Но в силу своей профессии журналиста-сценариста я понимаю, почему так случается. Когда Дима делал предложение, он очень старался, придумал безумно красивые слова. Его речь проняла до слез. Предложение было прекрасным и неожиданным для меня.

Как пара проходила сложные испытания – в эксклюзивном фоторепортаже для TV.UA.

Каким будет путешествие в Перу для других участников, – смотрите каждый вторник в 19:00 в реалити «Кохання на виживання» на Новом канале.

Облако тегов

Новый Канал отношения новости телешоу Кохання на виживання эксклюзив телешоу 2020 Кохання на виживання-4 фоторепортаж

Материалы по теме

Холостячка: блогер и музыкант стал участником реалити
Новости

Холостячка: блогер и музыкант стал участником реалити
В NASA анонсировали создание 4G сети на Луне
Наука и техника

В NASA анонсировали создание 4G сети на Луне
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 23.10.2020)
Телешоу

Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 23.10.2020)
Велесова ночь 2020 или украинский Хэллоуин: традиции праздника
Праздники

Велесова ночь 2020 или украинский Хэллоуин: традиции праздника

Популярное на сайте

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 16.10.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 16.10.2020)
Почти вся правда: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 17.10.2020)

Почти вся правда: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 17.10.2020)
Миг, украденный у счастья: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 18.10.2020)

Миг, украденный у счастья: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 18.10.2020)
Танці з зірками-2020: кто покинул шоу в 8 выпуске от 18.10.2020

Танці з зірками-2020: кто покинул шоу в 8 выпуске от 18.10.2020

Популярное видео

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 16.10.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 16.10.2020)
Почти вся правда: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 17.10.2020)

Почти вся правда: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 17.10.2020)
Миг, украденный у счастья: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 18.10.2020)

Миг, украденный у счастья: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 18.10.2020)
Тень звезды: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 19.10.2020)

Тень звезды: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 19.10.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK