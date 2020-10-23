Кохання на виживання-4: фоторепортаж 6 выпуска реалити от 20.10.2020 – что осталось за кадром
Испытания в реалити Кохання на виживання не для слабонервных и предложение руки и сердца.
Например, пару Ильи и Насти ограбили в перуанском аэропорту перед вылетом в Украину. Им пришлось провести еще несколько дней в Латинской Америке, чтобы восстановить документы и дождаться мест на новый рейс в Европу. Осталось за кадром и крутое событие у другой пары. Дмитрий после пяти испытаний сделал предложение своей девушке Марго прямо перед открытием шкатулок с деньгами.
Мы очень расстроились, что это не вставили в эфир, – признается девушка. – Но в силу своей профессии журналиста-сценариста я понимаю, почему так случается. Когда Дима делал предложение, он очень старался, придумал безумно красивые слова. Его речь проняла до слез. Предложение было прекрасным и неожиданным для меня.
Как пара проходила сложные испытания – в эксклюзивном фоторепортаже для TV.UA.
Каким будет путешествие в Перу для других участников, – смотрите каждый вторник в 19:00 в реалити «Кохання на виживання» на Новом канале.