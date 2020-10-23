Авантюра: на канале Украина – премьера фильма

23 октября 2020 00:25 Юлия Крутиева
Авантюра: на канале Украина – премьера фильма
Авантюра: на канале Украина – премьера фильма
пресс-служба канала Украина

В воскресенье, 25 октября, в 16:45 на телеканале Украина состоится премьера четырехсерийного фильма "Авантюра" производства Украинской Продакшн Студии.

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По сюжету фильма: Лера давно в разводе, одна воспитала сына-студента и уже забыла, что такое любовь. Но вдруг в ее поле зрения появляется яркий и харизматичный Илья Быстров, который окружает ее вниманием и заботой. Женщина и не подозревает, что чувства Быстрова – фарс, а единственная его цель – втянуть ее в многомиллионную авантюру. Сможет ли Лера разглядеть проходимца, выпутаться из непредвиденной ситуации и после всего, что произошло, поверить в новое, настоящее чувство?

В нашем фильме «Авантюра» зрители узнают о том, как в сложных ситуациях проявляется истинный характер человека, его «внутреннее содержание». На что способен каждый из нас, если будет «загнан в угол» жизненными обстоятельствами, – комментирует режиссер-постановщик картины Роман Барабаш. – У главной героини есть престижная работа, квартира, любимый сын и однажды она встречает мужчину своей мечты, который готов ради нее на все... Так думает она, пока не поймет, что всего лишь пешка в чужой игре...

Авантюра: на канале Украина – премьера фильма / пресс-служба канала Украина

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По словам актера Артема Позняка, который сыграл Илью, чтобы создать в кадре нужный градус отношений, он даже пошел на небольшую уловку. А еще, отмечает артист, для него проект сразу становится запоминающимся, если его снимает режиссер Роман Барабаш.

Роман тонко чувствует данный жанр, с ним я работаю не впервые. Мой персонаж совершенно не приятный тип. Авантюрист. Мне пришлось пойти на хитрость и только сейчас об этом расскажу. В первый день съемок при знакомстве с исполнительницей главной роли я сознательно пошел с ней на конфликт, заверил режиссера, что все будет в порядке, он был не в курсе моей авантюры. Несколько дней мы с ней не говорили, и я старался появляться перед ней только в кадре, избегая общения вне съемочного процесса. Потом вдруг стал с ней общаться (очень красивая, талантливая актриса) и даже подружился с ней. Но главное ведь – первое впечатление, которое мы с ней перенесли на экран, – с улыбкой вспоминает съемки актер. – Не буду раскрывать сюжет, но, посмотрев сериал, зрители поймут, о чем я говорю и как эта авантюра помогла мне создать эту роль и отношения в кадре.

Авантюра: на канале Украина – премьера фильма / пресс-служба канала Украина

Также в фильме снялись Елена Дудина, Иван Оганесян, Екатерина Тышкевич, Владислав Мамчур, Роман Дебрин, Анна Сердюк, Юлия Гершанник, Валерия Фокина, Сергей Дзялик и другие актеры.
Оператор-постановщик – Андрей Поливаный-Бухтияров. Продюсеры – Ирина Заря, Ирина Чемерис. Съемки проходили в Киеве и Киевской области в 2020 году.

Смотрите премьеру четырехсерийного фильма «Авантюра» в воскресенье, 25 октября, в 16:45 на канале «Украина».

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