Разве можно мечтать о большем: канал Украина покажет премьеру фильма
В субботу, 24 октября, в 17:00 состоится премьера четырехсерийного фильма «Разве можно мечтать о большем» производства компании FILM.UA и канала «Украина».
Оставшись одна, без жилья и без работы, она пытается сделать все, что в ее силах. И чтобы заработать деньги на операцию для матери, Ксения нанимается в дом к богатой вдове Ольге Болговой. Новое место и его обитатели поначалу пугают ее, но постепенно Ксения привыкает. Но девушка даже не догадывается, в какую опасную игру ее втянули.
Этот проект для меня – глоток свежего воздуха после долгих месяцев карантина. У нас была очень дружная и профессиональная группа, съемки прошли очень легко и тепло, – отмечает актриса. – Надеюсь, ту любовь, с которой мы делали этот проект, почувствуют и зрители.
Наш фильм – это и добрая сказка, и грустная история о слабостях сильных людей. О том, что важные решения, принятые против воли своего сердца, могут иметь печальные последствия. Но если вовремя признать свои ошибки, у человека есть шанс все исправить, – говорит режиссер Алексей Есаков. – Актеры часто подходили ко мне и на ушко восхищенно шептали, что видят, как все работают на результат и как горят наши глаза, несмотря на непростой график, ночные смены и другие сложности, которые в такой команде и сложностями то не казались.
Напомним,