Разве можно мечтать о большем: канал Украина покажет премьеру фильма

20 октября 2020 20:30 Юлия Крутиева
Разве можно мечтать о большем: канал Украина покажет премьеру фильма
Канал Украина покажет премьеру фильма "Разве можно мечтать о большем"
пресс-служба канала Украина

В субботу, 24 октября, в 17:00 состоится премьера четырехсерийного фильма «Разве можно мечтать о большем» производства компании FILM.UA и канала «Украина».

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Мечту главной героини сериала «Разве можно мечтать о большем», скромной медсестры Ксении, о прекрасной жизни в новом месте с любимым человеком неожиданно разбивает известие о тяжелой болезни ее мамы. Девушка вынуждена отменить свой переезд за границу и искать деньги на дорогостоящую операцию. 

Оставшись одна, без жилья и без работы, она пытается сделать все, что в ее силах. И чтобы заработать деньги на операцию для матери, Ксения нанимается в дом к богатой вдове Ольге Болговой. Новое место и его обитатели поначалу пугают ее, но постепенно Ксения привыкает. Но девушка даже не догадывается, в какую опасную игру ее втянули.

Канал Украина покажет премьеру фильма "Разве можно мечтать о большем" / пресс-служба канала Украина
Главную роль в проекте исполнила актриса Александра Сизоненко.

Этот проект для меня – глоток свежего воздуха после долгих месяцев карантина. У нас была очень дружная и профессиональная группа, съемки прошли очень легко и тепло, – отмечает актриса. – Надеюсь, ту любовь, с которой мы делали этот проект, почувствуют и зрители.

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Также в фильме снялись Сергей Дзялик, Ирина Веренич-Островская, Влад Никитюк, Оксана Архангельская, Ева Шевченко-Головко, Александр Крючков, Кирилл Никитенко, Ирина Бибик и другие актеры.

Канал Украина покажет премьеру фильма "Разве можно мечтать о большем" / пресс-служба канала Украина
По словам режиссера-постановщика картины Алексея Есакова, несмотря на плотный график и сжатое количество съемочных дней, команда очень старалась сделать настоящее кино – искреннее, душевное и наполненное любовью.

Наш фильм – это и добрая сказка, и грустная история о слабостях сильных людей. О том, что важные решения, принятые против воли своего сердца, могут иметь печальные последствия. Но если вовремя признать свои ошибки, у человека есть шанс все исправить, – говорит режиссер Алексей Есаков. – Актеры часто подходили ко мне и на ушко восхищенно шептали, что видят, как все работают на результат и как горят наши глаза, несмотря на непростой график, ночные смены и другие сложности, которые в такой команде и сложностями то не казались.

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Смотрите премьеру четырехсерийного фильма «Разве можно мечтать о большем» в субботу, 24 октября, в 17:00 на канале «Украина».

Напомним, 

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