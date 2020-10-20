Маша Ефросинина поделилась трогательными воспоминаниями о папе

20 октября 2020 13:35 Юлия Крутиева
Маша Ефросинина поделилась трогательными воспоминаниями о папе
Телеведущая Маша Ефросинина
instagram.com/mashaefrosinina

Телеведущая Маша Ефросинина рассказала, как отец поддерживал ее, когда дочку дразнили в школе.

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Первые воспоминания Маши Ефросининой о папе – Александре Борисовиче Ефросинине – теплые и морозные одновременно. Ведь до 6 лет она росла в Магадане. Родители переехали туда на заработки.

Папа каждое утро брал санки. Я садилась к нему на руки, и мы с ним вдвоем съезжали на санках, – рассказывает Маша Ефросинина в эфире программы «Ранок з Україною» на канале «Украина». Но несмотря на суровый холод вокруг, Маша всегда росла в тепле и любви – и в Магадане, и в Керчи, куда семья позже вернулась. – Вспоминаю, как держатся за руки мои родители, целуются за углом комнаты, думая, что мы с сестрой их не видим.

Телеведущая Маша Ефросинина / instagram.com/mashaefrosinina
С папой Маша все время делилась своими сомнениями и тревогами, в частности, когда в школе ей приходилось слушать обидные слова в свою сторону.

Я всегда знала, что он найдет объяснение всему. Даже тому, что меня в школе называют дылдой, – вспоминает папины слова телеведущая. – Он говорил: «У тебя два выхода – опуститься до их уровня и всегда ходить с горбом или расправить плечи и всегда смотреть вперед.

Телеведущая Маша Ефросинина / instagram.com/mashaefrosinina
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А еще папа учил Машу много читать и поощрял изучение английского.

Это значило дополнительные расходы, которых в моей семье не было. Папа сказал: «Ну хорошо, значит у нас не будет мягкого уголка, и Маша будет заниматься английским», – рассказывает Ефросинина. Позже именно это позволило будущей телезвезде поступить по собеседованию в университет Шевченко на факультет иностранных языков.

Напомним, 

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