Ольга Куриленко нарвалась на критику из-за своей чрезмерной худобы

19 октября 2020 16:50 Юлия Крутиева
Ольга Куриленко нарвалась на критику из-за своей чрезмерной худобы
Актриса Ольга Куриленко
instagram.com/olgakurylenkoofficial

Актриса Ольга Куриленко никогда не имела лишних килограммов, вызывая восторг публики своими гармоничными формами.

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На днях Ольга Куриленко приняла участие в очень интересной фотосессии для мирового глянца, в которой в очередной раз похвасталась своей невероятно стройной фигурой. 

Фотографиями с бэкстейджа Ольга поделилась на своей странице в Инстаграм. В кадре 40-летняя звезда позирует в черном латексном комбинезоне. 

Правда, кроме множества восхищенных отзывов, в ответ актриса получила большую долю критики. А все дело в том, что подписчики Куриленко были шокированы ее чрезмерной худобой. 

Они посоветовали Ольге прекращать худеть, иначе в своих попытках к обретению идеальной фигуры, она может довести себя до анорексии. 

Актриса Ольга Куриленко / instagram.com/olgakurylenkoofficial
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Куриленко оказалась не в восторге от таких комментариев. Поэтому написала в адрес своих фолловеров большое обращение, в котором высказалась о бодишейминге. 

Я постоянно получаю осуждающие комментарии о том, какая я худая. Почему вы думаете, что нормально говорить кому-то, что он «слишком худой», «похож на палку или скелет»? Почему вы думаете, что худой человек не ест? - спрашивает Ольга. - Я сжигаю все. Я должна есть чаще, а иногда и больше, чем нормальный человек. Я постоянно ем, и коллеги замечают это и комментируют. Я ем не только завтрак, обед и ужин. Я даже ем между приемами пищи: иначе я очень устаю, у меня не хватает энергии для работы, и я легко раздражаюсь.

Напомним, 

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