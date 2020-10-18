Наталья Могилевская и MARUV спародировали Олега Винника

18 октября 2020 01:00 Юлия Крутиева
Наталья Могилевская и MARUV спародировали Олега Винника
Наталья Могилевская и MARUV спародировали Олега Винника
пресс-служба

17 октября на канале 1+1 телезрители увидели 3 выпуск шоу Маскарад.

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Самое загадочное шоу Маскарад – это грандиозные выступления 13 знаменитостей: певцов, актеров, телеведущих, скрывающиеся за яркими костюмами супергероев. В третьем эфире выступили Дракоша, Кака, Улитка, Конь и Кенгуру.

Две команды соревнуются между собой за возможность отгадать, кто же скрывается за экстравагантным образом супергероя. Эпохальное противостояние двух поколений шоу-бизнеса: команда ПТП: Потап, Могилевская и Юрий Ткач против команды MONATIK: MONATIK, MARUV и Влад Яма.

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После выступления участников была не менее интересная часть шоу! Феерический батл между командами суперзвезд! Они соревновались за право раскрыть один из образов.

В липсинг-батле сошлись капитаны команд – ПТП и MONATIK! Заданием было как можно лучше спародировать Олега Винника и его песню "Волчица". Наталья Могилевская и вовсе пародировала иную композицию – "Наталя-Натали".

Эти выступления просто взорвали Сеть. MARUV настолько вжилась в роль, что ее движения иногда на все 100 напоминали кумира миллионов.  То, что творили на сцене Наталья Могилевская и MARUV – просто нужно увидеть!

Напомним,

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