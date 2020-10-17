Маскарад: стало известно, кто скрывался за образом Улитки
17 октября на телеканале 1+1 в эфир вышел 3 выпуск грандиозного шоу Маскарад.
Наталья Могилевская и Юрий Ткач в составе команды ПТП, MARUV и Влад Яма в составе команды MONATIK пытались отгадать, кто же из звезд украинского шоу-бизнеса скрывался под тем или иным костюмом. Команды соревновались друг с другом, борясь за право первой назвать имя участника на сцене и одержать победу в шоу.
Какая из судейских команд за 6 выпусков рассекретит больше знаменитостей – та команда и победит в финале шоу.
Кенгуру и Кака прошли в следующий этап шоу. Двое оставшихся – Конь и Улитка – попали в зону риска. Именно один из них сегодня был рассекречен. А право отгадать один из образов выборола команда Монатика.
И так, в конце 3 выпуска костюм был снят с Улитки. Под этим образом скрывался Виктор Павлик. Свое выступление артист посвятил покойному сыну Паше.
Команда Монатика отгадала Виктора Павлика за образом Улитки и заработала первые 10 баллов.
Напомним,