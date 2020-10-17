Маскарад: стало известно, кто скрывался за образом Улитки

17 октября на телеканале 1+1 в эфир вышел 3 выпуск грандиозного шоу Маскарад.

Самое загадочное шоу осени Маскарад удивляло и шокировало телезрителей. 13 украинских знаменитостей скрываются под фантастическими костюмами.

Наталья Могилевская и Юрий Ткач в составе команды ПТП, MARUV и Влад Яма в составе команды MONATIK пытались отгадать, кто же из звезд украинского шоу-бизнеса скрывался под тем или иным костюмом. Команды соревновались друг с другом, борясь за право первой назвать имя участника на сцене и одержать победу в шоу.

Какая из судейских команд за 6 выпусков рассекретит больше знаменитостей – та команда и победит в финале шоу.

Сегодня на сцене шоу Маскарад выступило 5 героев: Дракоша, Конь, Кака, Улитка и Кенгуру. Юрий Горбунов, как рефери, определил, кто сразу отправился в финал. Ведущий выбрал Дракошу.

Кенгуру и Кака прошли в следующий этап шоу. Двое оставшихся – Конь и Улитка – попали в зону риска. Именно один из них сегодня был рассекречен. А право отгадать один из образов выборола команда Монатика.

И так, в конце 3 выпуска костюм был снят с Улитки. Под этим образом скрывался Виктор Павлик. Свое выступление артист посвятил покойному сыну Паше.

Команда Монатика отгадала Виктора Павлика за образом Улитки и заработала первые 10 баллов.

Напомним,