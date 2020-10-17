Голливудские звезды Гвинет Пэлтроу и Кейт Хадсон назвали худшие экранные поцелуи в своей карьере

17 октября 2020 15:00 Катерина Даниленко
Голливудские звезды Гвинет Пэлтроу и Кейт Хадсон назвали худшие экранные поцелуи в своей карьере
Актрисы Гвинет Пэлтроу и Кейт Хадсон
социальная сеть Instagram

В рамках своего лайфстайл‒проекта Goop, актриса Гвинет Пэлтроу с коллегой Кейт Хадсон обсудили самые неудачные и запоминающиеся поцелуи за историю своей кинокарьеры.

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Так, Хадсон призналась, что самый впечатляющий поцелуй в кино у нее был с Билли Крудапом в фильме «Почти знаменит». Актрисе очень понравилась эта сцена, однако режиссер посчитал ее лишней и вырезал с фильма.

А вот поцелуи с Мэттью Макконахи, с которым звезда снималась в фильмах «Золото дураков» и «Как отделаться от парня за 10 дней», ей не понравились. Как вспоминает Кейт, во время сцены в океане у партнера из-за влаги и ветра «были сопли по всему лицу».

Кейт Хадсон и Мэттью Макконахи / социальная сеть Instagram

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А вот хозяйка вечера Гвинет Пэлтроу отметила, что худший поцелуй для нее был с Робертом Дауни‒младшим в фильме «Мстители».

Когда я целовала Роберта, я думала: «Да вы шутите, это же буквально как с братом целоваться»,
‒ откровенничает знаменитость.

Напомним,

Гвинет Пэлтроу и Роберт Дауни‒младший в фильме «Мстители». / социальная сеть Instagram
 

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