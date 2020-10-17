Голливудские звезды Гвинет Пэлтроу и Кейт Хадсон назвали худшие экранные поцелуи в своей карьере
В рамках своего лайфстайл‒проекта Goop, актриса Гвинет Пэлтроу с коллегой Кейт Хадсон обсудили самые неудачные и запоминающиеся поцелуи за историю своей кинокарьеры.
А вот поцелуи с Мэттью Макконахи, с которым звезда снималась в фильмах «Золото дураков» и «Как отделаться от парня за 10 дней», ей не понравились. Как вспоминает Кейт, во время сцены в океане у партнера из-за влаги и ветра «были сопли по всему лицу».
Когда я целовала Роберта, я думала: «Да вы шутите, это же буквально как с братом целоваться»,‒ откровенничает знаменитость.
Напомним,
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