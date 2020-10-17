Надя Дорофеева об отношениях с Позитивом: Ходили на свидания, была влюбленность

17 октября 2020 00:15 Юлия Крутиева
Надя Дорофеева об отношениях с Позитивом: Ходили на свидания, была влюбленность
Надя Дорофеева и Позитив
пресс-служба

Солисты группы "Время и Стекло" откровенно рассказали о своих отношениях.

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Наверно, вокруг каждой группы, где поют девушка и парень, бушуют слухи. Дуэт "Время и Стекло" – не исключение. Об этом рассказали Славе Демину Надя Дорофеева и Позитив в новом выпуске СЛАВА +.

С самого начала сотрудничества Нади и Позитива – им приписывали роман. И, как оказалось, совсем не зря.

Группа Время и Стекло / пресс-служба

Во время разговора со Славой Деминым Надежда рассказала, что недавно писала большой текст о том, как чувствует себя рядом с Алексеем. Такая задача ей была поставлена режиссерами для последнего грандиозного концерта "Последний танец", который состоится 30 октября во Дворце Украина. Певица исполнила просьбу, впрочем, не думала, что будет чувствовать подобное:

Меня "мурашило" 800 раз, – призналась Дорофеева. – Я прожила различный спектр эмоций от начала группы, ведь мы познакомились за два года до создания "Время и Стекло". Более того, ходили на свидания... Между нами была влюбленность.

Надя Дорофеева и Позитив / пресс-служба

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Оказалось, впоследствии сильная симпатия переросла в полное неприятие. Артистам было трудно работать вместе, они долго притирались. Все изменилось после выхода хита "Имя 505". В тот момент Надя и Позитив по-новому посмотрели друг на друга.

Раньше наши конфликты казались мне бомбой, истерикой, – рассказывает Надя. – Сейчас я смотрю на них, как на мелочи. Потому что провести столько лет вместе и так мало ссориться – успех. Мы больше, чем просто друзья. Мы как брат и сестра. Потому что когда даже поссоришься, потом выйдешь на сцену, посмотришь в глаза Алексею и понимаешь, насколько он родной.

Напомним, 

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